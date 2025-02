Juristas abogan por un desarrollo tecnológico europeo responsable y regulado

Juristas y expertos en tecnología defendieron ayer en el Congreso de los Derechos Digitales organizado por ENATIC la apuesta de la Unión Europea por la regulación en un momento en que distintos actores de la nueva geopolítica acusan a Europa de frenar la innovación por un exceso de regulación. Esa defensa de la regulación ha estado acompañada de la reclamación de una menor burocracia y mayor rapidez en la toma de decisiones y aprobación de legislaciones.

A juicio de Rodolfo Tesone, presidente emérito de la asociación de la abogacía digital, “el problema de la UE no ha sido el exceso de la regulación sino la falta de inversión y un mercado fragmentado”. Tesone se mostró convencido de que “una regulación europea adecuada y medida, despojada de burocracia, otorgará a Europa una ventaja competitiva, al proporcionar seguridad a la ciudadanía y las empresas”.

En similares términos se manifestó Belén Arribas, presidenta de ENATIC, que incidió en que “hay una falsa dicotomía entre regulación e innovación. Desregulación, no; simplificación, sí”.

El Congreso organizado por ENATIC es una de las actividades previstas por el Programa Derechos Digitales, una iniciativa público-privada impulsada por la entidad pública Red.es para la promoción y protección de los derechos digitales que reúne a 150 entidades y 360 personas expertas.

En el marco de ese programa, las seis organizaciones que trabajan por los derechos de Protección, Seguridad y Libertad (ENATIC, Fundación ESYS, ISMSForum, Consejo General de la Abogacía, ICMedia y el Colegio de Registradores) destacaron la relevancia y envergadura del proyecto. Ante la necesidad de dar respuestas con eficacia y rapidez a grandes desafíos, explicaron su voluntad de tejer una red para pasar a la acción de la forma más rápida. “Defendemos la conveniencia de un marco común para defender de manera armónica una digitalización humana y humanística para ir a un desarrollo tecnológico confiable y responsable”, anunció Rodolfo Tesone.

Entre las entidades participantes, la directora de la Fundación ESYS, Maite Arcos, explicó que buscan soluciones eficaces para asegurar la identidad digital, sirviéndose del DNI electrónico y de un sistema de identificación por atributos,

El experto en ciberseguridad, Carlos Saiz, de ISMS Forum, incidió en la necesidad de una correcta selección de sistemas de IA para evitar cumplimientos indeseados. “Cuando hay derechos y hay agresores se ven claros, pero con los derechos digitales si alguien no los cumple bien puede hacer daño, aunque no sea su intención”. Mas allá de los ciberataques intencionados, puso como ejemplo la adopción, sin intención de delinquir, de sistemas de IA que no cumplen los estándares aceptados

José Luis Colas, presidente de ICMedia, explicó que uno de los campos que estudiarán es el bienestar emocional de los menores consumidores y creadores de contenidos. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía ha diseñado un programa de charlas y formaciones para reivindicar la existencia de los derechos humanos digitales.

Belén Arribas reivindicó la Carta de Derechos Digitales aprobada por España en 2021 como “un estándar moral y de valores e inspirar políticas públicas y legislativas.”

A lo largo de la jornada, se abordó también el debate en torno a la regulación de la IA. Para Carmen Muñoz, profesora de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid “la regulación no es la panacea, claro que tiene críticas, pero es verdad que garantiza una serie de derechos fundamentales. La regulación es necesaria, aunque es verdad que tiene ciertos inconvenientes”. En este sentido, se mostró partidaria de adaptar la norma para que sea compatible con la innovación y con grandes inversiones”.

Por su parte, Antonio Serrano, doctor en Derecho y experto en IA, indicó que “regulación, sí pero con muchísimos matices. Creo en cierta normativa, pero hay que partir de una educación en ética".