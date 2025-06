Los juegos que no te puedes perder si ya tienes Nintendo Switch 2: de Mario Kart World a Cyberpunk

La nueva consola de Nintendo ya ha aterrizado en el mercado y también en nuestras manos. Nintendo Switch 2 ha salido a la venta este jueves 5 de junio y lo ha hecho acompañada de novedades y juegos que merece la pena conocer si eres fan de la compañía japonesa y sus títulos.

Muchos comercios han abierto con cientos y cientos de personas que esperaban con deseo recoger su Nintendo Switch 2, mientras que muchos otros han tenido que esperar pacientemente en sus hogares a la llegada del repartidor. Los menos afortunados no la tienen aún en sus manos, y es que la alta demanda por lo nuevo de Nintendo ha alcanzado cotas inesperadas, pese a la gran cantidad de consolas encargadas para su producción por los nipones, que esperan vender 15 millones de unidades al término del año fiscal, allá por marzo de 2026.

Los juegos que debes tener con tu Nintendo Switch 2

Mario Kart World, la bandera de Switch 2

El primer título que se viene a la cabeza, la gran bandera de Switch 2 en su lanzamiento, es Mario Kart World. El nuevo Mario Kart después del más que amortizado Mario Kart 8 que ya salió para Wii U y después renovado para Switch ha llegado como el título más esperado. Trae lo que todo fan de Mario Kart desea y más: hasta 24 corredores en cada carrera, nuevo modo libre para pasear y buscar 'misiones' por un mapa gigantesco y el modo supervivencia, la estrella del título que promete muchas horas.

Vale la pena revisitar Hyrule en los Zeldas de Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue el título estrella de lanzamiento de Nintendo Switch y en la 2 también promete un gran lavado de cara por el que vale la pena revisitar su mundo. Tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom tienen su 'versión Nintendo Switch 2', de pago (o gratis si tienes el online + expansión) y que trae 60 fps, texturas mejoradas y una resolución de 4K para disfrutar de lleno en Hyrule una de las mejores aventuras de la historia de los videojuegos.

Gamecube llega con nostalgia y buenos juegos

De la mano del online + Expansión viene Gamecube, con tres títulos clásicos por el momento que harán la delicia de los más nostálgicos. De momento, Switch 2 trae Soul Calibur 2, F-Zero GX y The Legend of Zelda: Wind Waker. Se trata de tres juegos muy queridos que los que disfrutaron en su día podrán jugar de nuevo en Switch 2 también con lavados de cara que merecen la pena e incluso la posibilidad de verlos con un filtro de televisión de tubo para los más clásicos.

Thirds potentes: de Cyberpunk a Split Fiction

El apoyo third ha sido brutal desde el nacimiento de Nintendo Switch 2. Diversas compañías han mostrado sus ganas de crear para lo nuevo de los japoneses, algo que se ha materializado notablemente en el catálogo inicial de la consola: Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, Bravely Default Flying Fairy, Split Fiction, Yakuza 0: Director's Cut, Hitman...

La polémica con Welcome Tour

Uno de los juegos más originales y polémicos lo ha lanzado la propia Nintendo. El llamado Welcome Tour cuenta con minijuegos y fases que explican el funcionamiento de Nintendo Switch 2, aunque la polémica ha venido por ponerle precio al título y no acompañarlo de manera gratuita al sistema, como pedían algunos usuarios. Se puede adquirir solo en versión digital a través de la Nintendo eShop.

Los juegos de Switch 1 con actualizaciones gratuitas para mejorar su rendimiento

Nintendo ha ofrecido actualizaciones gratuitas para diversos juegos de Nintendo Switch 1 para mejorar su rendimiento en la 2. Estos son todos los títulos mejorados que, si se tienen en digital o en físico, solo habrá que actualizar gratuitamente para rejugar con mejoras:

ARMS.

Captain Toad.

Super Mario Odyssey.

Super Mario 3d World + Bowser's Fury.

51 World Wide Games.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Estudio de videojuegos.

New Super Bros. U Deluxe.

Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura.

Big Brain Academy: Batalla de Ingenio.

Los juegos de Switch 1 mejoran su rendimiento

Aunque Nintendo no haya hablado de mejoras en otros juegos, lo cierto es que hemos podido probar que la inmensa mayoría de títulos de Nintendo Switch experimentan una mejora. Por ejemplo, Hyrule Warriors: Age of Calamity ya parece más jugable con una tasa de fps decente, mientras que Bayonetta 3 corre a 60 fps.

Los títulos que quedan por venir en 2025

Lo de este 5 de junio ha sido solo el aperitivo de lo que está por venir este año. En apenas un mes sale Donkey Kong: Bananza (17 de julio), al que le siguen Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (24 de julio), Kirby y la Tierra Olvidada: Nintendo Switch 2 Edition + El Mundo Astral (28 de agosto), Daemon X Machina: Titanic Scion (5 de septiembre), Leyendas Pokémon Z-A (16 de octubre) y otros todavía no fechados: Metroid Prime 4 Beyond o Hyrule Warriors: La Era del Destierro.