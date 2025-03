La Inteligencia Artificial, nueva musa del interiorista

La IA es una realidad en el mundo del interiorismo y la decoración y, lejos de suponer un peligro para el profesional, es un recurso muy valioso si se usa correctamente. Alberto Sanz, arquitecto Técnico y diseñador de interiores con más de 15 años de experiencia en construcción, arquitectura e interiorismo, es el encargado de formar a los alumnos de Escuela Madrileña de Decoración en esta herramienta que ha revolucionado el sector: “La IA está impregnando todas las disciplinas del diseño, y nuestra escuela no es una excepción. La utilizamos para mejorar la visualización de proyectos, para agilizar procesos técnicos y, sobre todo, para enseñar a los futuros diseñadores a utilizarla con criterio. No se trata de rendirse ante la tecnología, sino de entenderla, domesticarla y hacer que trabaje a nuestro favor”.

No cabe duda de que sus ventajas son infinitas: “La IA nos reta a ir más allá de lo convencional, a descubrir enfoques inesperados y a romper barreras creativas. Nos libera del proceso mecánico para que nuestra mente se enfoque en lo realmente importante: la visión, la narrativa y la conexión emocional de cada proyecto”. Pero también tiene límites, y es que, a la hora de crear, el factor humano sigue siendo esencial. “El arte, el diseño, la arquitectura... siempre han sido actos de interpretación. La IA puede procesar datos, pero no puede interpretar emociones. Un espacio bien diseñado no es solo funcional o estéticamente atractivo; es una extensión de quienes lo habitan. Por eso, la IA nunca podrá sustituir la intuición ni el corazón del interiorista. Puede ayudarnos a visualizar un futuro posible, pero somos nosotros quienes debemos darle alma”, asegura el docente de Escuela Madrileña de Decoración.

En el centro de formación continua, ayudan a sus alumnos a sacar el máximo partido de esta herramienta digital que ha llegado para quedarse: “Su impacto apenas está empezando. La IA ya es una realidad en muchos sectores, y en el interiorismo está transformando la forma en que concebimos los espacios. Su evolución será constante, y cada vez veremos herramientas más especializadas que permitirán a los diseñadores explorar nuevas fronteras creativas. Sin embargo, su éxito radicará en cómo los profesionales la integren sin perder su esencia artística y conceptual”.

Escuela Madrileña de Decoración apuesta por esta herramienta en tres de sus formaciones: En el curso específico, en el de ‘Decoración Profesional Online’, y en el ‘Master en Decoración e Interiorismo 3D con Inteligencia Artificial’, que se puede cursar tanto en su modalidad online como presencial. “Hoy cualquiera puede pedirle a una IA que genere una imagen atractiva. Pero el diseño es mucho más que una imagen bonita. En nuestra formación enseñamos a usar la IA con profundidad, a integrar su potencial en un proceso de diseño con sentido. No buscamos autómatas que pulsen un botón y acepten lo que la IA les ofrece; buscamos creadores que sepan interpretar y dirigir la tecnología, en lugar de ser dirigidos por ella. Buscamos creadores más inteligentes en su uso, que la propia inteligencia”, confiesa Alberto.

El arquitecto detalla los conocimientos básicos que los alumnos necesitan antes de iniciarse: “Herramientas tradicionales de diseño como AutoCAD, SketchUp o V-Ray, son imprescindible para la consecución técnica de un proyecto. Es por ello que el Máster en diseño de interiores integra IA como una herramienta más de diseño, te enseña a formarte como diseñador y a desarrollarte como creativo mientras integras habilidades nuevas con IA. Si ya eres diseñador el curso específico sobre IA, llevará tu trabajo a un nivel superior”.