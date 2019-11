Instagram empieza la prueba en la que eliminará los 'me gusta' en todo el mundo

Instagram continúa con las pruebas de la nueva experiencia de no ver en la red social el número de 'me gusta', en las publicaciones de otras personas, pero sí las propias.

Instagram sigue adelante con su labor de eliminar el contador de 'me gusta' de la plataforma. Esta medida comenzó en julio con algunos usuarios y algunos países. La red social ha anunciado que la prueba esta vez será global.

"A partir de hoy vamos a expandir nuestra prueba del número privado de 'me gusta' a nivel global", explican en Twitter. "Si eres parte del test, no verás la cantidad total de 'me gusta' y visualizaciones en los fotos y vídeos que aparezcan en tu página de inicio a menos que sean tuyos".

Por otro lado, Instagram admite que estas medidas son muy útiles para creadores de contenido por lo que están "pensando activamente formas para que los creadores comuniquen su valor a sus socios".