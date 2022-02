Un grupo de científicos de EEUU confirma la curación de la primera mujer con VIH

A pesar de que todavía no existe una cura o vacuna para el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la ciencia avanza y cada vez está más cerca. Un grupo de médicos de EEUU ha confirmado que una mujer de raza mixta ha conseguido superarlo gracias a un trasplante de células madre de cordón umbilical, lo que la convierte en la primera mujer de la historia en vencerlo y la tercera persona en el mundo.

La noticia, publicada en 'The New York Times', señala que se trata de "un avance científicamente importante", tal y como destaca el doctor Steven Deeks, miembro de la Universidad de California San Francisco. Sin embargo, no se han hecho públicos el nombre y edad de la paciente.

Está siendo llamada "la paciente de Nueva York" y recibió tratamiento en el hospital New York-Presbyterian Weill Cornell de Manhattan. Fue diagnosticada con VIH en 2013 y en 2017 con leucemia. Desde el hospital, la clave era encontrar una cura para ambos problemas.

Debido a su raza, la posibilidad de cura era más compleja, ya que hay casos de anomalías genéticas en las que se presenta resistencia para frenar el virus, aunque se encuentran en personas del norte de Europa. En EEUU, casi el 65% de personas con VIH son negras o latinas.

El uso de células madre abre nuevas posibilidades

Con esto, la lista de pacientes curados de VIH se sitúa en tres. Primero fue Timothy Ray Brown, un estadounidense de 44 años, que vivía en Berlín, y logró superarlo gracias a un trasplante de médula, aunque falleció de cáncer. En 2019, Adam Castillejo también se curó.

En los dos casos, habían recibido un trasplante de médula de donantes que tenían esta anomalía genética que resistía al VIH, pero esto está muy lejos de ser la solución general. Pero con la cura de esta mujer, se pone sobre la mesa el tratamiento con células madre y para los científicos, podría servir para más personas.