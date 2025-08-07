Filtran la fecha de lanzamiento del iPhone 17: precio, modelos y lo último que se sabe

Apple aún no ha enviado las invitaciones oficiales, pero las operadoras móviles alemanas ya lo dan por hecho. El portal iphone-ticker.de ha filtrado la que sería la hoja de ruta definitiva de la compañía de Cupertino para este otoño: presentación el martes 9 de septiembre, reservas abiertas el viernes 12 y llegada a tiendas justo una semana después, el 19.

Un esquema calcado al que Apple ha seguido en los últimos años martes para el evento, viernes para las reservas, y siguiente viernes para el lanzamiento. Y lo más llamativo es que todo encaja con lo adelantado hace semanas por Mark Gurman, uno de los analistas más fiables en el ecosistema Apple.

iPhone 17: cuatro modelos y una sorpresa delgada

La familia iPhone 17 vendrá con cuatro integrantes. El modelo base mantendrá las 6,3 pulgadas, pero esta vez sí con pantalla de 120 Hz, chip A19 y 8 GB de RAM. El modelo Air sustituye al Plus y promete ser el más delgado jamás visto: 5,4 milímetros de grosor, 6,5 pulgadas de pantalla y una sola cámara de 48 MP.

Por su parte, el iPhone 17 Pro y Pro Max subirán el listón con triple cámara renovada, zoom óptico de última generación, chip A19 Pro y hasta 12 GB de RAM. La versión Max alcanzará las 6,9 pulgadas y podría incorporar un nuevo botón físico exclusivo para funciones rápidas.

Más allá del iPhone: Apple Watch, AirPods y presión arterial

Además del nuevo teléfono, se esperan otros lanzamientos importantes: el Apple Watch Series 11, el nuevo SE y el Ultra 3, que incluiría por primera vez medidor de presión arterial y conectividad 5G.

En el ámbito del sonido, los AirPods Pro 3 podrían dar un salto notable, con chip H3, mejoras en cancelación de ruido y nuevas funciones de salud como el control de la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca.

Un cambio de ciclo en el horizonte

Este septiembre será especial por otro motivo, será la última vez que Apple concentre todos sus iPhone en una única keynote de otoño. A partir de 2026, la compañía planea dividir el lanzamiento en dos partes: modelos base en primavera y los Pro junto al modelo plegable en septiembre. Un movimiento pensado para alargar el impacto mediático y repartir los ingresos entre trimestres.