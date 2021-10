Una exempleada de Facebook acusa a la compañía de obtener beneficios a costa de la seguridad de sus usuarios

Frances Haugen, una ex empleada de Facebook ha denunciado las prácticas de la compañía de en los medios testificando ante el Senado estadounidense para pedirle que intervenga y que regule la actividad de la multinacional. Haugen, acusa a Facebook de obtener beneficios a costa de la seguridad de sus usuarios.

Uno de los ejemplos que menciona es la posesión por parte de la compañía de informes internos que señalan que gran parte de la actividad de la red social de Instagram es perjudicial para los menores.

Además Haugen ya filtró previamente documentos internos de Facebook al diario The Wall Street Journal que afirmaban que Facebook antepone sus beneficios por encima de la seguridad de los usuarios y oculta la nocividad de sus plataformas a los menores, fomentando la división social y debilitando la democracia.

Algunos altos cargos de la multinacional desmienten las acusaciones públicamente

Ante estas acusaciones, varios directivos de Facebook han tomado cartas en el asunto y este martes salieron para tratar desacreditar a la exempleada Frances Haugen tras su declaración ante un subcomité del Senado de EE.UU., y negaron que los asuntos en la empresa ocurran de la forma que ella las describió.

En un comunicado, una de las directoras de Comunicación Política de Facebook, Lena Pietsch, expresó que desde la firma no están de acuerdo con la descripción que Haugen hizo ante el Senado y trató de desacreditar su versión al apuntar que la ex empleada sólo trabajó para la compañía durante dos años. "Sólo trabajó en Facebook durante dos años; no tenía a ningún empleado a su cargo; jamás asistió a una reunión con altos directivos en la que se tomasen decisiones y ella misma testificó en más de seis ocasiones no haber trabajado en los temas de los que hablaba", indicó Pietsch.

Otro de los directores de Comunicación Política de la empresa, Andy Stone también se expresó a través de Twitter, señalando que Haugen "no trabajó en cuestiones de seguridad infantil ni en Instagram ni en investigación sobre estos temas" y que por tanto "no tiene conocimiento directo" del asunto.

A estos también se ha sumado el portavoz de Facebook Joe Osborne que insistió en el desconocimiento de la delatora, en este caso refiriéndose a la acusación de que la red social desactivó justo después de los comicios todas las medidas de prevención que había aplicado antes de las elecciones presidenciales en EE.UU. del año pasado. En referencia al asalto a la sede del Congreso de EE.UU por parte de miles de simpatizantes del entonces presidente, Donald Trump, Osborne indicó: "Eso es incorrecto. Mantuvimos varias medidas hasta el 6 de enero, y añadimos otras nuevas tras la violencia que tuvo lugar en el Capitolio".

Una "verdad devastadora" contada por la ex empleada de Facebook, Frances Haugen

En su testimonio ante el Senado, la informante hizo un retrato despiadado de la empresa, porque durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una "verdad devastadora": Facebook oculta información al público y a los Gobiernos.

"Los documentos que he proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas", apunta Haugen.