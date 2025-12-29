¿Emitimos luz? Un estudio demuestra que el ser humano es capaz de brillar

La ciencia nos define como seres de luz. Así lo explica el biotecnólogo y colaborador de Onda Cero Luis Quevedo en Por fin. "Somos seres de luz, pero no por el alma, sino por las mitocondrias", señala.

Según Quevedo, la ciencia afirma que "los seres vivos brillamos", aunque "no se nos nota demasiado". La razón para esto está detrás de un reciente estudio publicado en 'The Journal of Physical Chemistry Letters' que Quevedo intenta resumir de la mejor forma posible.

Por qué el cuerpo humano emite luz

Esa luz que emitimos, cuenta, "es un efecto secundario de estar vivos", porque nuestro cuerpo es una especie de hoguera bioquímica exquisitamente controlada en la que necesitamos oxígeno para que ardan otras cosas, que son los nutrientes, explica. Este proceso deriva ocasionalmente en "la fuga de algunos fotones", generalmente pocos, "pero son de verdad, por lo que sí emitimos luz".

Aunque eso sí, cuando se habla de brillo y de luz no se hace referencia ni a una guirnalda con luces ni a una luciérnaga. Quevedo explica que para ver esa emisión lumínica "hace falta una cámara científica capaz de detectar un solo fotón en completa oscuridad". Este fenómeno, señala, recibe el nombre de "emisión de fotones ultra débiles o biofotones". Pero como todo en la vida, una vez que "morimos, esa luz se apaga".

La luz que se apaga tras la muerte

Según señala el biotecnólogo, el estudio confirma que "el brillo se va apagando tras la muerte". Un dato curioso es que se apaga aún "manteniendo el cuerpo a la misma temperatura y en las mismas condiciones", por lo que, explica, "no es calor ni electricidad".

Por tanto, insiste, mientras haya "oxígeno circulando" por el organismo, "las mitocondrias, cuando tienen en marcha la factoría para generar energía química", producen ese exceso de fotones y hay emisión de luz.