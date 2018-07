'Despacito' es, oficialmente, el vídeo más visto de la historia de YouTube

Solo 204 días después de haberse subido a la plataforma

Solo 204 días después de haberse subido a YouTube, 'Despacito', el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, se ha convertido oficialmente en el vídeo más visto de la historia de la plataforma, superando así a otro éxito musical: el 'See you again' de Wiz Khalifa.