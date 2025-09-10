Cuándo sale iOS 26: todas las novedades que incluye y los iPhone compatibles

Apple ha confirmado que iOS 26 estará disponible para todos los usuarios el lunes 15 de septiembre de 2025. Durante el evento anual celebrado recientemente y tras haber distribuido la versión Release Candidate a los participantes del programa beta, la compañía ha anunciado la fecha oficial del lanzamiento público.

El sistema operativo llega con un nuevo lenguaje de diseño llamado Liquid Glass, que aporta elementos visuales translúcidos, botones y barras con un efecto brillante y elegante, presente en todo el sistema, desde la pantalla bloqueada hasta el Centro de Control y los iconos de las apps.

Novedades impulsadas por inteligencia artificial

Este nuevo sistema operativo integra una serie de mejoras bajo el nombre Apple Intelligence:

(Live Translation) en Mensajes, FaceTime y llamadas, permitiendo comunicaciones fluidas entre idiomas. Pantalla de llamadas mejorada , con call screening que identifica y detiene llamadas indeseadas mediante un asistente automatizado.

, con que identifica y detiene llamadas indeseadas mediante un asistente automatizado. Mensajes : encuestas, fondos personalizados y detección de spam.

: encuestas, fondos personalizados y detección de spam. Mejoras en apps como CarPlay, Wallet, Juegos, Fotos, Mapas y Música.

Seguridad y privacidad reforzadas

Nuevo permiso para controlar el acceso de accesorios conectados por cable cuando el iPhone está bloqueado.

Recovery Assistant , una función para restaurar el sistema si el dispositivo no logra arrancar correctamente.

, una función para restaurar el sistema si el dispositivo no logra arrancar correctamente. Implementación de TLS cuántico-seguro para comunicaciones más protegidas.

Compatibilidad

Apple ha confirmado que iOS 26 será compatible con modelos desde el iPhone 11 en adelante, dejando fuera a los iPhone XS, XS Max y XR, debido a limitaciones de hardware, especialmente en memoria y capacidad de procesamiento para soportar funcionalidades de IA avanzadas.

Donde los usuarios si van a notar cambio es en la interfaz. Porque iOS 26 representa el mayor rediseño visual del sistema desde iOS 7, además de esas novedades en inteligencia artificial, funcionalidad y diseño integral.

A partir del 15 de septiembre de 2025, todos los usuarios con un dispositivo compatible podrán disfrutar de estas novedades.