El cometa 3I/ATLAS o una nave alienígena: El astro que desafía las leyes del cosmos y desata el misterio entre los científicos

La aparición del cometa 3I/ATLAS, detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile, ha revolucionado la astronomía y el debate sobre vida inteligente fuera de la Tierra. Con una velocidad de 60 kilómetros por segundo y una órbita hiperbólica que prueba su procedencia exterior al Sistema Solar, 3I/ATLAS se distingue por rasgos únicos: composición química insólita, trayectorias enigmáticas y la presencia de una "anti-cola" dirigida hacia el Sol.

El físico teórico especializado en astrofísica y cosmología de la Universidad de Harvard, Avi Loeb ,sostiene que estos factores "podrían corresponder a maniobras de desaceleración artificial propias de una nave interestelar", reactivando el eterno debate sobre civilizaciones alienígenas inteligentes; aunque otros compañeros defienden que esta teoría es equívoca.

El debate sobre la posibilidad de que este cuerpo celeste albergue vida ha abierto una discusión que enfrenta a varios expertos en el campo y que no ha dejado una respuesta clara.

Un visitante que desafía la física clásica

El núcleo del 3I/ATLAS, estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, muestra composiciones atípicas de dióxido de carbono, agua y aleaciones que nunca se detectaron en otros cometas. Además, sorprendió a los expertos al producir una "anti-cola" —un chorro gaseoso dirigido hacia el Sol en lugar de en sentido opuesto, como dicta la física de cometas tradicionales— lo que llevó a Loeb a postular la idea de una maniobra controlada, "similar a un mecanismo de frenado tecnológico" según sus propias palabras.​

La hipótesis: ¿tecnología alienígena o fenómeno natural?

Avi Loeb, junto a colaboradores como Adam Hibberd y Adam Crowl, argumenta que la transición repentina de anti-cola a cola normal podría ser evidencia de un "empuje de frenado" ejercido de forma artificial. Revelan además que la expulsión de material contiene níquel puro —un elemento nunca observado en cometas naturales y vinculado generalmente a procesos de fabricación humanos— lo que refuerza la especulación de tecnología alienígena.

Sin embargo, otros especialistas advierten que la actividad del cometa, su gran masa y una composición anómala podrían explicarse a través de procesos físicos desconocidos, sin intervención inteligente.​

Científicos en contra y motivos

La científica Samantha Lawler (Universidad de Regina, Canadá) señala que no existe ninguna evidencia de tecnología extraterrestre y que todo lo observado puede explicarse por la gran masa y la composición del núcleo: "Hablar de origen alienígena es prematuro y carente de fundamento real"​

Por otra parte Chris Lintott (Universidad de Oxford) directamente califica la hipótesis como "una tontería y un insulto a quienes estudian la física de cometas", insistiendo en que la difusión de tales ideas distrae del verdadero avance científico.​

La NASA y otros organismos oficiales: Han descartado públicamente la posibilidad extraterrestre y centran sus estudios en el brillo, tamaño y composición natural del cometa, negando que se trate de un artefacto.​

El paso cercano y el debate internacional

Tras alcanzar el perihelio el 29 de octubre, 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre, dando lugar a una observación exhaustiva por parte de más de 200 observatorios en todo el planeta. Aunque los expertos aseguran que no representa peligro para nuestro planeta, su naturaleza sigue sin esclarecerse, manteniendo activos protocolos de defensa e investigación para descartar escenarios imprevisibles.

"Más vale coger vacaciones antes de ese día", bromeó Loeb hace semanas, subrayando la incertidumbre y el misterio que rodea a este visitante cósmico.​