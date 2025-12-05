Cloudflare vuelve a caerse: ChatGPT, Canva, LinkedIn y todas las páginas afectadas

La compañía de servicios de seguridad de Internet y servidores, Cloudflare, ha informado de que está trabajando para resolver un nuevo fallo que ha afectado al funcionamiento de servicios de páginas web y plataformas, como LinkedIn, Zoom o el 'chatbot' de Anthropic Claude, a nivel global, aunque ya ha lanzado una solución.

El problema en la red de Cloudflare ha ocasionado problemas para acceder a distintos sitios a nivel global.

Problemas en Downdetector, LinkedIn o X

Se han registrado problemas para acceder a Downdetector, LinkedIn, el 'chatbot' de inteligencia artificial (IA) Claude, Zoom y el videojuego Fortnite, entre otros servicios, como han detallado algunos usuarios en la red social X.

Concretamente, Cloudflare ha explicado que se trata de un error que afecta a los clientes que utilizan el Panel de Control de Cloudflare y a las API relacionadas, como consecuencia, ha advertido que "las solicitudes podrían fallar o podrían aparecer errores".

Sin embargo, hacia las 9:20 horas (España peninsular), la compañía ha informado en una nueva actualización de que ha implementado una solución y ya está monitorizando los resultados, por lo que el incidente debería resolverse próximamente y, con ello, los servicios afectados a nivel global deberían volver a su funcionamiento habitual.

Este nuevo fallo sigue a otra importante interrupción global que sucedió el pasado mes de noviembre y que afectó a numerosos servicios como la red social X, el 'chatbot' ChatGPT, el videojuego League of Legends, Movistar, La Caixa, Media Markt, Canva y DownDetector, entre otros.