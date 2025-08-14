La banderita de WhatsApp: qué es, para qué sirve y cómo activarla

Más de 2.000 millones de usuarios utilizan WhatsApp en su día a día, pero no todos conocen las funcionalidades que ofrece la aplicación de mensajería. En nuestro país es la herramienta de comunicación preferida por cientos de miles de personas, no solo para el uso propio, sino también a nivel profesional o como fuente de información.

El reloj, el doble tic, la marca azul... Todo eso sabemos más o menos lo que significa, incluso ya nos hemos acostumbrado a bloquear los audios para no tener que pulsar todo el rato la pantalla o a guardar stickers. Puede que todavía no hayamos cambiado el color de todos nuestros chats, pero sí que podemos conocer esta cantidad de herramientas, ¿pero sabes lo que significa la banderita en los mensajes?

¿Para qué sirve la bandera en los mensajes de WhatsApp?

Es una funcionalidad muy útil para ayudarte a organizar las conversaciones y así encontrar de forma más rápida la información relevante que tengas en los chats. Está directamente relacionada con otra función relativamente reciente que es la de los chats temporales, esos que se acaban borrando al cabo de 24 horas, 7 días o 90 días.

Si quieres evitar que un mensaje se borre cuando tienes activados los chats temporales, tendrás que recurrir a la banderita para conservar ese texto en específico, ya sea porque se trata de la fecha de una cita, una fotografía o un archivo importante. Aunque vaya un poco en contra de la propia herramienta de mensajes temporales, puede ayudarte a seguir limpiando la memoria de tu móvil sin sacrificar información clave.

Para activarlo, simplemente tendrás que seguir estos dos pasos: