Apple presenta el iPhone 17: precio, fecha de lanzamiento, modelos y todo lo que se espera

Apple anuncia este martes la nueva gama de iPhone en la que se espera que haya una versión más delgada que podría ser la antesala de un dispositivo plegable. La marca también presentará sus nuevos modelos de Apple Watch y AirPods, que irán equipados con diferentes herramientas de inteligencia artificial (IA).

Y aunque Apple es una empresa hermética a la que no le gusta revelar antes de tiempo sus novedades, en las últimas semanas varios portales especializados se han hecho con algunos detalles de las novedades que se podrían anunciar este martes en la sede de la empresa en Cupertino (California).

Cuándo estará disponible en tiendas

Para todos aquellos que ya están pensando en hacerse con el nuevo modelo, aunque hoy se lanza oficialmente, no estarán disponibles para las primeras reservas hasta el 12 de septiembre. En tiendas físicas podrán adquirirse a partir del 19 de septiembre con precios que parten desde unos 959 euros en España.

Modelo extremadamente ligero

La novedad principal en diseño será presentar un teléfono más delgado que todos los anteriores, el iPhone 17 Air. Se espera que este modelo cuente con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas y un grosor de 5,5 mm (2,3 mm más delgado que el iPhone 16). Además, tendrá una sola cámara trasera de 48 megapíxeles.

Por su parte, el modelo base tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas; chip A19 y 8 GB de RAM. Los modelos Pro y Pro Max subirán el listón con triple cámara renovada, zoom óptico de última generación, chip A19 Pro y hasta 12 GB de RAM. La versión Max alcanzará las 6,9 pulgadas y podría incorporar un nuevo botón físico exclusivo para funciones rápidas.

Precios estimados