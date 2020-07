Ayuso se reúne con el comité de huelga de los MIR en busca de un acuerdo

Ante el aumento de contagios y rebrotes en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere frenar cuanto antes la huelga de médicos MIR que comenzó el pasado 13 de julio. El colectivo denuncia las condiciones laborales bajo las que tienen que trabajar, algo que tachan de explotación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se reúne ha reunido hoy con el comité de huelga en busca de una solución y ya les ha ofrecido un preacuerdo que esta tarde detallarán, pero que podría contener las principales reivindicaciones del colectivo.

El ejecutivo madrileño ha mostrado su voluntad de mejorar las condiciones, aunque desde el comité de huelga, su portavoz, Susana Pardo, insiste en que si no les convence el preacuerdo, no lo aceptarán: "Se han comprometido a elaborar un documento de preacuerdo en el cual establezcan una serie de puntos mínimos a los que se pueden comprometer ahora y según esas propuestas veremos si lo firmamos o no".