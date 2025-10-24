Atresmedia apoya al Comité de Emergencia Español, que se activa para enviar ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania tras el alto el fuego

Atresmedia se une al llamamiento del Comité de Emergencia Español, que ha activado su protocolo de actuación para enviar ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania tras el acuerdo de alto el fuego. Las siete ONG que integran el Comité (Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Visión) trabajan ya para hacer llegar alimentos, agua, medicinas y suministros esenciales a la población afectada.

El alto el fuego ofrece una oportunidad crucial para que las organizaciones humanitarias y sus socios locales puedan ampliar su labor sobre el terreno, tras meses de extraordinarias dificultades para acceder a la zona y entregar la ayuda.

Según el IPC, el observatorio mundial del hambre respaldado por la ONU, más de dos millones de personas —toda la población de Gaza— se enfrentan a una inseguridad alimentaria extrema, y en agosto se confirmó la hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores.

Las necesidades humanitarias son incalculables: cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares, con los refugios desbordados y los servicios básicos colapsados. Hospitales e instalaciones médicas se encuentran saturados, mientras la comida, el agua y los medicamentos siguen siendo escasos.

Con el nuevo escenario, el Comité de Emergencia Español renueva su llamamiento a la colaboración ciudadana y empresarial para obtener fondos que permitan responder a la emergencia. Las aportaciones suponen un auténtico salvavidas para la población de Gaza, que se enfrenta a un futuro incierto.

Atresmedia, miembro colaborador del Comité desde su creación, difunde a través de todos sus canales de televisión, radio y plataformas digitales la información necesaria para que los ciudadanos sepan cómo contribuir en esta crisis humanitaria.

Cómo realizar las donaciones

Las donaciones pueden realizarse enviando un SMS con la palabra “COMITE” al 28014, a través del teléfono 900 595 216, mediante Bizum (08247), transferencia bancaria (ES45 2100 5731 7702 0045 2205) o en la web.