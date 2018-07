Un Airbus no comercial se estrella cerca del aeropuerto de Sevilla

Desde el 112 han apuntado que el operativo está ahora mismo trabajando en la zona y que se desconocen más detalles de las circunstancias del suceso.





Por su parte, según han precisado fuentes de AENA, el accidente se ha producido fuera del perímetro del aeropuerto, si bien éste se encuentra no operativo y en el mismo no están aterrizando ni despegando aviones por ahora al no estar en él los Bomberos.