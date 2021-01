Ahorrar en 2021. ¿De dónde puedo recortar?

La crisis socioeconómica del 2020 le ha cambiado el panorama y la perspectiva a muchas personas. Esto ha hecho que más de uno se replantee sus gastos y contemple la necesidad de ahorrar en este 2021 y así estar mejor preparado frente a escenarios tan complejos como el actual.

Recogemos algunas prácticas que puedes adoptar para reducir tus desembolsos, así como varios consejos para que tu meta de ahorrar no se pierda entre los propósitos de año nuevo.

Algunas formas de reducir gastos cotidianos

Es habitual creer que los gastos en necesidades básicas como alimentación o servicios del hogar no se pueden modificar, pero siempre es posible darles una vuelta y usar cada euro de forma más eficiente. Revisamos cómo puedes acortar el presupuesto de esos "gastos fijos".

Comida

Planifica tus comidas y haz una lista en el momento de ir al supermercado para comprar solo lo necesario. Evita llevar golosinas, refrescos y comida precocinada, que además de ser poco saludables inflan la factura sin necesidad. Otra buena idea es hacer las compras en mercados locales, pudiendo comprar a granel y optar por frutas y productos de temporada.

Servicios y suscripciones

Enciende la calefacción solo cuando sea necesario, comprueba el gasto energético de los aparatos eléctricos y revisa tu consumo de internet. Quizás puedas quedarte solo con el wifi o los datos del móvil, según tus hábitos y necesidades. También debes evaluar suscripciones mensuales como servicios de streaming, tv por cable o apps móviles, ya que muchas veces pagas por ellos sin usarlos realmente.

Seguro del coche

Se trata de una de esas obligaciones esenciales de las que no debes prescindir. Aun así, siempre puedes optar por una póliza de menor cobertura que se adapte mejor a tu presupuesto. Evalúa varias opciones antes de decidirte y, una vez lo hayas hecho, estima nuevamente el precio del seguro para el coche. Así podrás comparar y asegurarte de que el recorte es significativo y el cambio merece la pena.

Combustible

El gasto en repostaje suele tener un peso importante dentro de los desembolsos fijos. Para reducirlo, desplázate a pie o en transporte público siempre que sea posible, y deja el coche solo para trayectos más largos o viajes. La bicicleta también resulta una buena opción para recorrer pequeñas distancias.

Misceláneos

Hay ciertas cuestiones que no son prioritarias, pero se llevan una buena parte de tu dinero sin que lo notes. En lugar de ir a la peluquería, opta por arreglarte por tu cuenta. Convierte las salidas de copas en noches de juegos de mesa con amigos y cambia el cine por un maratón de películas en casa. No se trata de que te prives por completo, sino que ya no sean gastos recurrentes y los dejes para ocasiones puntuales.

Poniendo en orden las finanzas

Después de hacer algunos recortes en los gastos te será mucho más fácil comenzar a guardar dinero mes a mes. Pero además de eso, es importante llevar un control de tu presupuesto si quieres asegurarte de que cumples con tus objetivos de ahorro. Algunas recomendaciones para lograrlo son:

Apuntar ingresos y gastos. De esta forma podrás tener una visión clara de tu situación financiera y saber con cuánto cuentas y de cuánto puedes disponer. Así también podrás identificar y controlar los gastos innecesarios.

Ahorrar primero, gastar después. En lugar de guardar solo "lo que sobra", si es que sobra, aparta un porcentaje de tus ingresos para ahorrar y cubre tus gastos con el restante. Ten los ahorros en una cuenta separada de las de uso cotidiano, ya que así evitarás la tentación de echar mano de ellos.

Limitar las tarjetas de crédito. Olvídate de usarlas como una extensión de tu dinero o para cubrir gastos cotidianos. Déjalas solo para casos de emergencia o para financiar cosas necesarias que vayan a servir a largo plazo, como educación, mobiliario o electrodomésticos.

Reducir gastos y ahorrar no tiene por qué ser misión imposible, pero sí que requiere un poco de organización y disciplina para tomar decisiones más inteligentes en el momento de administrar el dinero.