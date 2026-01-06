Todos los premios que tocan en la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño 2026 reparte millones de euros en una de sus ediciones más esperadas, con el sorteo extraordinario celebrado, como cada año, el 6 de enero. Tras la tradicional Lotería de Navidad, este sorteo ofrece otra gran oportunidad para los jugadores, con un volumen de premios que, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, asciende a 770 millones de euros repartidos entre casi 38.000 números agraciados.

El protagonista indiscutible del sorteo es el primer premio, dotado con 2.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo vendido. Este premio mayor se obtiene mediante una extracción de cinco cifras y suele ser el foco principal de atención en el sorteo.

Tras él se sitúa el segundo premio, que reparte 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros por décimo agraciado. La emoción continúa con el tercer premio, dotado con 250.000 euros por serie, lo que se traduce en 25.000 euros por décimo para el número que coincida exactamente con el de la extracción.

Más allá de estos grandes premios, la Lotería del Niño cuenta con numerosas extracciones especiales que multiplican las posibilidades de ganar algo. Entre ellas, se encuentran dos extracciones de cuatro cifras que ofrecen 20 premios de 3.500 euros por serie (350 euros por décimo) para los números que coincidan en las cuatro últimas cifras con los extraídos.

La emoción se extiende con las catorce extracciones de tres cifras, que otorgan 1.400 premios de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo) a todos los boletos que compartan esas tres terminaciones finales con las extraídas. Además, hay cinco extracciones de dos cifras que reparten 5.000 premios de 400 euros por serie (40 euros por décimo) a quienes acierten las dos últimas cifras.

El sorteo también contempla las conocidas como aproximaciones, que premian a los números inmediatamente anterior y posterior a los agraciados con los premios más importantes. En concreto, hay dos aproximaciones al primer premio de 12.000 euros por serie (1.200 euros al décimo) y dos aproximaciones al segundo premio de 6.100 euros por serie (610 euros por décimo).

Otro capítulo relevante son los premios por centenas y otras coincidencias parciales. Por ejemplo, los números dentro de la misma centena que el primer o segundo premio reciben 99 premios de 1.000 euros por serie cada uno para los restantes números de esa centena, lo que ofrece una red adicional de oportunidades para los participantes.

Finalmente, aunque no menos importantes para muchos jugadores, están los reintegros y otras categorías menores que permiten recuperar parte del coste del décimo si los números coinciden en determinadas cifras finales. Todo ello convierte a la Lotería del Niño en un sorteo con múltiples formas de ganar, desde grandes fortunas hasta pequeños premios que suman ilusión en la mañana de Reyes.