Cuánto dinero toca por el reintegro en la Lotería del Niño 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño se celebra este 6 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. El sorteo comienza a las 12:00 horas y reparte un total de 770 millones de euros en premios entre todas sus categorías.

Además de los grandes premios, uno de los más habituales es el reintegro, que permite a miles de jugadores no perder el dinero jugado.

Qué es el reintegro y cuánto se cobra

El reintegro es el premio más frecuente de la Lotería del Niño. Sirve para recuperar el importe íntegro del décimo, que tiene un precio de 20 euros.

En el sorteo de este año, 37.812 de los 100.000 números posibles obtienen al menos un reintegro, lo que supone una probabilidad cercana al 38% de recuperar lo jugado.

Un décimo puede resultar premiado con el reintegro de dos formas:

Si la última cifra del número coincide con la del Primer Premio .

del número coincide con la del . Si coincide con alguna de las extracciones especiales destinadas al reintegro.

En cualquiera de estos casos, el premio consiste en recuperar los 20 euros del décimo.

Premios principales de la Lotería del Niño 2026

Además del reintegro, el sorteo reparte importantes premios:

Primer Premio: 2.000.000 de euros por serie (200.000 euros por décimo).

2.000.000 de euros por serie (200.000 euros por décimo). Segundo Premio: 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo).

750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo). Tercer Premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo).

A estos se suman premios por aproximaciones, centenas y terminaciones, que incrementan las posibilidades de obtener algún importe.

Cómo cobrar el reintegro y otros premios

Los premios inferiores a 2.000 euros, incluido el reintegro, pueden cobrarse directamente en cualquier administración de Loterías.

Para premios superiores a esa cantidad, el cobro debe realizarse en entidades bancarias autorizadas. En el caso de los premios mayores, hay que recordar que Hacienda aplica retenciones a partir de los 40.000 euros.

Dónde comprobar los números premiados

Los jugadores pueden comprobar si su décimo ha sido premiado a través del comprobador oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones o consultando las listas de premios publicadas tras el sorteo.