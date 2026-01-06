Cuánto dinero toca por el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Este martes, 6 de enero, se celebra el tradicional sorteo de la Lotería del Niño, primer gran sorteo de la Lotería Nacional del año y el segundo más importante tras el de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre.

Será a partir de las 12:00 horas de este martes cuando se conozcan los números ganadores de los casi 38.000 premios que reparte este sorteo cuyo primer premio tiene un valor de dos millones de euros, lo que equivale a 200.000 euros por décimo.

Pero, además, hay otros pequeños premios relacionados con este primer premio que pueden dar una alegría a más de un afortunado o afortunada. También se premiará con 12.000 euros por serie, 1.200 euros por décimo, a los números que se encuentren justo antes y después de este primer premio.

Por su parte, también se dan un segundo premio de 750.000 euros la serie, 75.000 por décimo, y un tercer premio de 250.000 euros la serie, 25.000 euros por premio.

Eso sí, como con todos estos premios Hacienda también se llevará su correspondiente pellizco reteniendo un 20% de todos los premios superiores a 40.000 euros, por lo que los afortunados con un décimo del primer premio tendrían que tributar 32.000 euros, quedando así el premio en 168.000 euros.