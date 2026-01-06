Cuánto dinero se lleva Hacienda de la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño 2026 no solo reparte ilusión y millones de euros cada 6 de enero, sino que también vuelve a situar en el centro del debate el papel de Hacienda en el cobro de los premios. Como ocurre desde hace varios años, no todos los importes están libres de impuestos, aunque la mayoría de los agraciados sí reciben el dinero íntegro gracias al mínimo exento establecido por ley.

En 2026, la normativa fiscal mantiene que los primeros 40.000 euros de cada premio están exentos de tributación. Solo la cantidad que supere ese umbral está sujeta al gravamen especial del 20% que aplica la Agencia Tributaria a los premios de loterías y apuestas del Estado. Esta retención se practica de forma automática en el momento del cobro.

El premio más afectado por este impuesto es el primer premio, dotado con 200.000 euros por décimo. De esa cantidad, 40.000 euros quedan libres de impuestos y los 160.000 euros restantes tributan al 20%, lo que supone que Hacienda se queda 32.000 euros. El ganador, por tanto, recibe un importe neto de 168.000 euros.

También el segundo premio, de 75.000 euros por décimo, está sujeto a tributación parcial. En este caso, tras descontar los 40.000 euros exentos, los 35.000 euros restantes pagan impuestos, lo que se traduce en una retención de 7.000 euros. El importe final que cobra el agraciado es de 68.000 euros.

Por debajo de esa cantidad se sitúa el tercer premio, dotado con 25.000 euros por décimo, que no alcanza el mínimo imponible. Al no superar los 40.000 euros, no tributa y se cobra íntegramente, sin que Hacienda practique ninguna retención sobre este premio.

Lo mismo ocurre con el resto de premios secundarios del sorteo, como las aproximaciones, centenas, terminaciones de cuatro, tres o dos cifras y los reintegros. Ninguno de estos premios supera el umbral exento, por lo que Hacienda no se queda nada y los ganadores reciben la totalidad del importe correspondiente.