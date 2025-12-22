El Gordo toca en Onda Cero La Bañeza: La emoción de nuestro compañero Carlos al enterarse de que lleva el 79432

El premio Gordo de la Lotería de Navidad ha tocado en su mayoría en la provincia de León, en particular en las localidades de Villablino, La Pola de Gordón, y La Bañeza. La Administración Número 1 de este último pueblo recibió de manera íntegra el número 79432 premiado con cuatro millones de euros a la serie, lo que supone 400.000 euros por décimo.

Entre los agraciados se encuentra Carlos Ferrer, compañero de Onda Cero en La Bañeza, que ha celebrado la noticia con entusiasmo. "Es algo que sueñas. Me ha tocado el Gordo y, encima, al equipo de fútbol", ha explicado a Alsina, añadiendo que incluso han tenido que suspender una entrevista prevista con el entrenador a las 13:00 horas.

"Va a ser una alegría enorme". "Con lo que hemos pasado este verano con los incendios, va a ser una alegría enorme. Es una emoción, estoy asomado a la calle de nuestra emisora, veo a gente descorchando champán", nos cuenta Carlos desde Onda Cero La Bañeza. Ha contado cómo desde la ventana de la emisora ya podían escuchar los primeros gritos de júbilo y las botellas de champán descorchándose.

Va a ser una alegría enorme

Alsina ha acordado que los premiados envíen roscones a toda la cadena del Obrador Conrado, un negocio de La Bañeza conocido precisamente por la calidad con la que crea este tipo de postres.

Carlos Alsina ha conversado también con Álvaro, de la sección de informativos de Onda Cero La Bañeza, que desgraciadamente no tenía ningún décimo con el número premiado. El gordo no ha tocado en la redacción sino en la administración y al departamento comercial de la emisora, por lo que no peligra su señal inmediata.

Ricardo, representante del club de fútbol de La Bañeza, también ha expresado su alegría por el premio. "Para este pueblo, que ha sido castigado durante mucho tiempo por el olvido y por los incendios en la zona, imagina cómo le va a venir esto a toda la vecindad", ha señalado, destacando el impacto positivo que el Gordo tendrá en la localidad.

Un premio muy repartido por la provincia

Ana, la regente de la administración que ha repartido la mayor parte de los números, ha explicado que recibió íntegramente el número 79432, que después intercambió con otras administraciones, entre ellas una de Villablino, otra de La Pola de Gordón, y que también ha llegado a Manzaneda, un pequeño pueblo de la comarca de La Cabrera, y a un bar de Marbella.