La euforia de Miriam, la lotera de Sant Boi tras vender el tercer y cuarto premio: "La nevera está llena de champán"

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 ha dejado doble alegría en Sant Boi del Llobregat en Barcelona. Un municipio donde una misma administración ha repartido el tercer y cuarto premio. Esto ha desatado la emoción entre los vecinos y clientes habituales. Carlos Alsina, durante su especial de la Lotería en Onda Cero, ha recogido de primera mano la reacción de Miriam Vázquez, la lotera de la administración afortunada.

En su caso, el periodista de Onda Cero Catalunya, Ricard Giménez, se ha encargado de acudir a la administración para hablar con Miriam que, tal como comentaba el compañero de Cataluña, estaba visiblemente emocionada. Miriam reconocía que llevaba apenas dos años repartiendo suerte en la administración, ya que comenzaron la actividad el pasado año.

Tercer y cuarto premio que se queda en el barrio

La mayor alegría llegó con el tercer premio, con el número 90.693, del que la administración vendió 15 series completas, una gran parte de ellas repartidas entre los vecinos del barrio. Entre los agraciados, por ejemplo, se encuentra un bar de la zona.

Sobre el cuarto premio, Miriam Vázquez ha reconocido que todavía no sabe a quién ha podido tocar, ya que no han podido identificar a los compradores. Aun así, tal como se escuchaba a Miriam, decía que no se lo creía.

La administración prepara una celebración especial para quienes se acerquen en los próximos días, entre los que Miriam ha destacado "bombones, polvorones y cava". Miriam ha recordado además una anécdota de cuando comenzaron su actividad. Un sorteo que llevaron a cabo entre calvos y durante varios días acudía a la administración "el calvo de la suerte" que se convirtió en símbolo de buen augurio.