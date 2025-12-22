Cuánto dinero toca en el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 llega con más dinero que nunca en el bombo. Este 22 de diciembre, el Teatro Real vuelve a repartir suerte, pero este año con una novedad histórica: se repartirán un total de 2.772 millones de euros en premios, la cifra más alta hasta la fecha, superando en 70 millones la cantidad del año anterior. Aunque la pregunta que todos se hacen sigue siendo la misma: ¿cuánto dinero real me llevo si tengo el Gordo?

Aprovechamos, pues, para repasar la cuantía de todos los premios por décimo y las novedades de esta edición.

El Gordo: 400.000 euros al décimo... sin impuestos

Es la cifra mágica. El primer premio, conocido popularmente como 'El Gordo', mantiene su dotación tradicional. Cada décimo agraciado con el primer premio recibe 400.000 euros. Si hablamos de la serie completa (el billete), el premio asciende a cuatro millones de euros.

Sin embargo, hay que tener en cuenta la "letra pequeña" fiscal. Al superar el límite exento de 40.000 euros, Hacienda aplica un gravamen del 20% sobre la cantidad restante. Por lo tanto, el dinero neto que llegará a tu cuenta bancaria por un décimo del Gordo será de 328.000 euros, mientras que el fisco retendrá 72.000 euros en el momento del cobro.

Novedades 2025: Más series y 70 millones extra en juego

La gran diferencia de la Lotería de Navidad 2025 respecto a ediciones pasadas es el volumen de emisión. Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta 198 millones de décimos (5 millones más que en 2024), lo que configura una emisión de 198 series de 100.000 números cada una.

Este aumento en la oferta tiene una traducción directa en los premios: al destinarse el 70% de la emisión a premios, la bolsa total alcanza el récord de 2.772 millones de euros. Esto implica que, aunque los premios individuales por décimo son los mismos, hay más dinero total circulando y más décimos premiados en la calle.

Segundo y Tercer premio: los otros grandes 'pellizcos'

Aunque todos sueñan con el primer premio, el segundo y el tercero son los grandes tapados que solucionan hipotecas y permiten grandes inversiones. Las cuantías para 2025 se mantienen:

Segundo Premio: 125.000 euros al décimo. (Queda en 108.000 € netos tras impuestos).

Tercer Premio: 50.000 euros al décimo. (Queda en 48.000 € netos tras impuestos).

Pedrea, aproximaciones y reintegros

Si el Gordo pasa de largo, la Lotería de Navidad ofrece una inmensa red de premios menores que permiten recuperar la inversión o llevarse una alegría inesperada. El grueso de los 2.772 millones se distribuye aquí:

La Pedrea: Son los famosos "mil euros" cantados por los niños de San Ildefonso. Reparte 100 euros al décimo.

Aproximaciones: Los números inmediatamente anteriores y posteriores al Gordo se llevan 2.000 euros al décimo. Para el segundo premio son 1.250 euros y para el tercero, 960 euros por décimo.

Reintegro: Si la última cifra de tu décimo coincide con la del Gordo, recuperas los 20 euros invertidos.