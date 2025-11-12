Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025: la emotiva historia del décimo premiado que nunca se cobró

Este miércoles se ha estrenado la nueva campaña de Loterías y Apuestas del Estado para el sorteo del 22 de diciembre: la pieza, bajo el título "Décimo enmarcado", comienza con el hallazgo de un boleto antiguo, enmarcado y olvidado en un mercadillo. Con la nostalgia de siempre, la sorpresa y el valor simbólico de un décimo que va más allá del dinero.

Todo comienza cuando una pareja, paseando entre los puestos del emblemático mercadillo de El Rastro en Madrid, se topa con un objeto curioso: un décimo de lotería cuidadosamente enmarcado. Tras un breve regateo, lo adquieren por diez euros. Sin embargo, rápido descubren que aquel billete fue comprado treinta años atrás. ¿Qué historia esconde? ¿Qué motivo llevó a su dueño a conservarlo así?

Movidos por la curiosidad, la pareja decide averiguar quién se escondía detrás de aquel viejo décimo. Poco a poco van investigando y reconstruyendo la historia, y descubren que su antiguo dueño renunció, voluntariamente, a los 60.000 euros del premio. Como cada año, el anuncio culmina con una invitación a compartir un décimo, esta vez actual, símbolo de nuevos encuentros y de conexiones inesperadas entre personas que hasta ese momento no se conocían en las calles de Madrid.

Y, fiel a la tradición, el anuncio cierra con un guiño a la ilusión compartida: una nueva invitación a repartir un décimo, esta vez nuevo, capaz de unir a desconocidos que se cruzan por las calles de Madrid sin saber que, quizás, comparten la misma suerte.

Una búsqueda que dará lugar a múltiples conjeturas, pero que al final descubrirá algo que ya sabíamos: el valor de las prioridades más importantes de la vida.

Según su presidente, se ha buscado "una gran metáfora impregnada de romanticismo" que refuerce valores como la empatía, la generosidad y el sentido de comunidad, recordando que este sorteo es "uno de los pilares que nos conecta de manera directa con la ciudadanía española".

Para esta edición de 2025 se han puesto a la venta 198 millones de décimos, lo que supone cinco series más que en 2024. El volumen total en premios ascenderá a 2.772 millones de euros. El precio del décimo se mantiene en 20 euros para esta edición.