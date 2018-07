Variedad de temas

SOBRE YIHADISMO



MARIANO: parece ser que por el mero hecho de nacer en un país ya perteneces a él, y me surge una duda: estos "españoles" que se han alistado al ejercito yijadista, cómo se llaman ¿Juan Garzía o Mohamed Alí? ¿Son hijos de padres musulmanes inmigrantes y que han nacido en España o qué



Juan: Se me ocurre la idea d q a todos los q se van dl pais a matar se les podria retirar la nacionalidad española por traición



REFLEXIONES SOBRE LA JUSTICIA



Vladimiro: Yo creo que la justicia es lentísima, y si no que se lo digan a mis padres, que llevan esperando 8 años en un juicio sobre servidumbre de paso, y los pobres se van a morir sin saber el resultado.

Otro: Ayer la Justicia dio la espalda a las víctimas españolas de la Talidomida. Dice el Tribunal que los hechos han prescritos, pero no deberían prescribir cuando las consecuencias físicas de las víctimas son de por vida. Injusticias como éstas sí deberían provocar voceríos en la calle, discusiones en tertulias y trending topics en Twitter...y no el tema del perrito Excalibur. La sociedad tiene la cabeza en otro lado...



SILVIA: les agradecería que me explicaran cómo es posible que en España mi hijo de 17 años y medio no pueda renovar su pasaporte si no le acompaña su padre o madre y en cambio sí se considera legalmente que tiene edad penal, e incluso para tener relaciones sexuales con un adulto desde los 13 años y si fuera chica edad para abortar solita. Pena no haber podido preguntar al ministro de justicia. Hay cosas de las leyes que escapan a mi entendimiento.



La EPA:



MARIA: Las cifras de la EPA esconden letra pequeña. Mucho empleo al calor del turismo, temporal y bastante precario y además baja la población activa. En resumen, si esto es lo que nos ofrece este gobierno, para mi es un fracaso.



SOBRE RAJOY Y CATALUÑA



AURORA: , a mi, la política de Rajoy respecto a esto, me parece la mejor y la única posible, que es la ley, no sé qué es diálogo con un Sr. que nos quiere usurpar la soberanía a todos los españoles , ni veo que haya que arremeter contra una encuesta que no va a ninguna parte. Que se abra el parque de atracciones de ´votar´ el 9 de Nov,. y los independentistas vayan y voten que SÍ, total, el circo se acaba cuando se cierre el parque de atracciones a las 8 de la tarde, o a los 15 días para más bochorno y ridículo independentista



INMIGRACIÓN:



JAVIER: En el asunto de los asaltos a la vaya existe el factor llamado “buenismo”, el políticamente correcto y la excusa “el hambre no tiene vallas”, y bajo estos lemas, sabidos muy bien por las mafias, la policía española se encuentra atada de pies y manos y con unos partidos lavándose las manos, dejando todo el paso al gobierno sin apoyos, y en caso de dudas, apoyando a los ilegales porque son, estos partidos muy humanistas y tolerantes y buenos hasta el límite de la bondad.



JORGE: Una de las formas de evitar que los inmigrantes salten la valla, sin llegar a esas imágenes grotescas en las que se ve a los guardias civiles intentando bajarles a porrazos, ¿no sería utilizar cañones de agua, de tal manera que no tuvieran la posibilidad de encaramarse a la valla, dentro todavía de Marruecos, o estar en ella durante horas hasta que la acaban cruzando?



MEDIDAS CAUTELARES

MANUEL: Estáis hablando de la medidas cautelares que no se han tomado con los Pujol ¿Y las de Blesa? Desde que el juez Elpidio Silva tiro de la manta hasta el día que fue a hablar con el juez. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Pensáis que no ha movido ficha? Y una duda legal: Si ahora se demuestra que Blesa ha puesto propiedades a nombre de otras personas entre la fecha que Elpidio le metio en la carcel con prisas y la de su llamada a declarar. ¿Sería un delito de Alzamiento de bienes?



CAJA B del PP



MANUEL: vamos a ver: los departamentos de Tesorería de cualquier empresa pertenecen al Departamento Financiero, al igual que el departamento de Contabilidad, de Proveedores, de Clientes…Cada uno tiene sus responsables, pero el responsable de todos es el DIRECTOR FINANCIERO y por encima de él, es el Director General. Por lo que, si realmente ha habido pagos en B, el responsable final es el Director General y también tienen que caer el Director Financiero, el Controler y por último el tesorero. Todos han autorizado al tesorero, a no ser que el PP funcione como el Bankia de Blesa, que son los subordinados los que tienen que informar al Presidente, ¿Cómo se va a preocupar un presidente de un Banco de cuales son las retribuciones suyas y de los demás? ¡¡¡ Por dios ¡¡¡



LUIS: Me sorprende que todavía se dude sobre la existencia de la caja B del PP. Si eres inocente lo que quieres es que la información salga a la luz. Si lo que haces es destruir toda esa información de un ordenador no necesitas que nadie te acuse, ya te estás acusando tú mismo.



NICOLÁS



PEDRO: Creo que más que el pequeño Nicolás y, de acuerdo con la picaresca española, se le debería llamar " Nicolasillo ".



CAMBIO DE HORA



Jesús: lo del cambio de hora es una estupidez, sobre todo desde el punto de vista del ahorro de energía. En las empresas la luz está encendida de manera permanente, haga falta o no la haga. No importa si fuera hay luz o no la hay, la luz eléctrica tiene que estar encendida desde primera hora hasta la última porque las normas de prevención de riesgos laborales obligan a que haya una determinada cantidad de luz en los puestos de trabajo. El cambio de hora es sólo para amargar la vida de la gente, como si no fuera bastante con que los días se acortan en invierno. Es deprimente entrar a trabajar de noche y que al salir ya sea de noche también. Por no hablar de las primeras semanas mientras que te adaptas a esa hora que te han birlado.