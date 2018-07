William Masters, el protagonista de Masters of Sex

Como comentamos en el programa, la serie comienza con el momento en el que el prestigioso ginecólogo y la cantante aspirante a secretaria se conocieron, allá por 1956. A pesar de que el gran atractivo de la trama son las diferentes perspectivas que se ofrecen sobre el sexo, un tabú aún hace medio siglo, la adaptación de Michelle Ashford se preocupa por los personajes secundarios, que se abren hueco en la historia sin molestar y con interés.

Michael Sheen y Lizzi Caplan bordan sus respectivos papeles principales, interpretando a William Masters y Virginia Johnson con una contundencia y un atractivo pocas veces visto en su primera temporada. Y como considero que ambos están a la misma altura, a pesar de la distancia que les separa, todo el mundo adora a Virginia, Willliam es fácilmente aborrecible, me duele más que Caplan no esté nominada como actriz protagonista en la próxima ceremonia de los Globos de Oro.

A su lado se encuentran caras reconocibles como Beau Bridges y Allison Janney encarnando al Rector Scully y su señora, u otras que se han mantenido en un segundo plano, como Teddy Sears (Dr. Austin Langham) secundario en series como Mad Men, Big Love, Studio 60 o Torchwod, Caitlin Fitzgerald (Libby) a la que hemos podido ver en How To Make It In America, Gossip Girl o Law & Order o Nicholas D’Agosto (Dr. Ethan Haas) que participó en Apartment 23, Héroes o The Office. Por cierto, es inevitable comentar que resulta confuso encontrarte al rector y su mujer en la situación que viven, mientras vemos a sus actores en sendas comedias de estreno, Bridges en The Millers y Janney en Mom.

El acierto con el que se recrea la época, que ha llevado a muchos a decir aquello de “es como Mad Men pero con ginecólogos y más sexo” es otro de los puntos de favor de la producción de Showtime, que acaba de desperdirse hasta otoño de 2014. Hasta su regreso, además de los Globos de Oro ya comentados, se entregarán los Emmy, y si estos son propicios puede que despierte el interés de la audiencia, ya que sólo un millon doscientos mil espectadores se interesaron por el capítulo final. Algo menos de los que vieron el mismo episodio de la primera temporada de Breaking Bad. No digo que sean comparables, sólo hablo de la ignorancia televisiva sufrida.