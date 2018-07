La Virgen de las Nieves

Buenas tardes. Unos publican que la secesión o independentismo en Cataluña acabaría con el 50% de la ventas de viajeros a esta Comunidad del resto del Estado Español y otros vislumbraron en su día que a la Señora Kirchner le pasaría factura su comportamiento con las empresas españolas “amigas” de Argentina, mucho antes de que ella paseara su look por los escenarios de un país magnífico que lleva sufrido lo suyo. Pues ya le llegó la hora de pagar 1.000 millones de euros a los fondos de inversión como el más pintado.

Pero no quiero irme de lo que nos ocupa los Hoteleros Españoles en su Congreso celebrado en Valencia han seguido expresando su disconformidad con la subida del IVA y las tasas, pero, sobre todo, han pedido al Gobierno de la nación que no aplique los recortes previstos de un programa de vacaciones sociales que inciden favorablemente en la economía española en temporada baja, además, añado yo, de que nuestros mayores se lo merecen porque a la mayoría les ha tocado vivir momentos difíciles tanto o más de los que sufrimos ahora en nuestro país. De ahí que a Joan Molas solicite una entrevista al Ministro Montoro para hablar del tema. Otra cosa es que se vaya poco a poco intentando regresar al camino de la recuperación de Empleo a través intentado ayudar a través de una línea de crédito para jóvenes emprendedores llamada Emprendetur, aunque todo será poco porque nos será difícil recuperar las pymes que se fueron quedando por el camino los últimos cinco años, aunque por algo se empieza.



Lo que empieza, si los meteorólogos no se equivocan, es la temporada de nieve en todas nuestras estaciones: Pirineos, Sierra Nevada, Aramón y las demás estaciones repartidas por el territorio español, además de las de los vecinos países de la UE, Andorra, Francia, Suiza, Austria, etc. Un segmento de turismo y del deporte unidos que no sólo crea empleo sino que también produce beneficios para las propias estaciones y el sector de servicios, así que además de ir a votar los que estamos en la Comunidad Catalana deberíamos rezarle a la Virgen de las Nieves para que llegue el elemento blanco a nuestras montañas ya que un año más los empresarios del sector han invertido varios millones de euros para mejorar los servicios además de adecuar las tarifas a la situación actual, algo que ha quedado patente en la reciente cita en Ifema de Naturiva de los amantes del deporte blanco donde también se dieron cita todas las empresas del sector además de nuestras estaciones de Montaña.



La cita del Turismo Interior se está llevando a cabo en Intur en Valladolid donde estuvimos ayer y a donde vds. se pueden acercar hasta última hora de la tarde, para tomarle el pulso a otro Turismo en el que estamos compitiendo con éxito.