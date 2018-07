Actores que no ven las series en las que trabajan

Kiefer Sutherland, el protagonista de 24, fue entrevistado a principios del mes de febrero en The Jonathan Roos Show. Su presencia en el programa británico de ITV se debía a la promoción de 24: Live Another Day, el regreso de la mítica serie que se estrenará en mayo. En esa entrevista Sutherland hizo una confesión sorprendente: “No he visto ningún capítulo de 24 pero sé como va la serie, he leído todos los guiones.” A pesar de lo asombroso de la declaración Sutherland no es el único que evita ver sus propios trabajos, y en los últimos años parece algo casi habitual.