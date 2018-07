Variedad de temas

RAJOY

FRANCISCO: Después de escuchar a Rajoy haciendo gracietas y mareando la perdiz con el gravísimo asunto del rescate a España yo sólo puedo pensar que, o bien la situación no es tan grave como muchos pensamos, o Mariano Rajoy es un perfecto irresponsable. Me gustaría apostar por la primera opción, y me cuesta aceptar la segunda, pero ciertamente Rajoy lo pone muy difícil.

Jesús: Y por qué Mariano Rajoy no hizo lo único realmente bueno que prometió para los autónomos, pagar los impuestos pertenecientes a una factura cuando esta se cobre... Algo que nos ayudaría a muchos por lo menos a seguir aguantando sin tener que tirar de las deudas de otros.

JOSE MARÍA: Me daja perplejo que algun contertulio diga: ¿Porqué si lo hacemos todo tan bien despues

no nos ayudan?, pues porque no lo pedimos. Sin rescate o rescate light o ayuda financiera no crearemos empleo durante muchos años. Es indignante ver como nuestro presidente hace bromas sobre este asunto.

JOSE MIGUEL: cada vez que el dato de paro supone un nuevo aumento de parados, siempre se compara, se maquilla y, al final, resulta que tenemos que estar felices porque haya casi 80 mil parados más. pero lo peor no es eso, sino que la cosa no tiene visos de mejora ni tan siquiera a medio plazo. ya podrían haber aprovechado ayer rajoy y los presidentes autonómicos para tratar de poner coto a esta sangría imparable.

ALFONSO: Creo tener una solución para el paro en España, el dinero que se le da al parado, dárselo a las empresas, de tal manera que el empresario le cueste contratar lo menos posible, en mi parecer, se reduciría el paro.

Mariano reflexiona sobre el empleo: se destruye menos empleo por que ya queda poco que destruir, lo privado esta ya casi desmantelado solo trabajan los funcionarios y demas empleos publicos esos que se quejan que les rebajan el sueldo pero que no despiden. Las empresa que habia la mayor parte dependían de la construcción o de las obras publicas pero ¿cuantas empresa hay que exporten al extranjero que nos hagan salir de la crisis?¿Son suficientes las que hay?

Eneko: no hay tantos empresarios que quieren contratar, si no, no habría paro. El problema es que los empresarios no producen porque ya no hay consumo. Yo que no soy economista les voy a dar la fórmula secreta para crear empleo y salir de la crisis. El consumo. Y mientras no lo haya no creáremos jamás empleo. Si yo fabrico o vendo tornillos, para contratar gente, me tienen que comprar esos tornillos. Y no hay más. Es sencillo.

ARTUR MAS

Xavi: Dice el sr. Herrera que Mas se siente más cómodo con la prensa de Barcelona… Eso es poco. Las exclusivas del “Hola” rezuman tensión y adrenalina comparado con las comparecencias de Artur Mas ante la prensa catalana, que son lo más parecido a un número de circo con caniches amaestrados. ¿No ve que es suya? Lo nuestro le cuesta.

Alfonso: voy a explicar la postura desde ER, pasando por PSC y llegando a CiU, "QUEREMOS ADMINISTRAR TODO EL DINERO QUE GENERAMOS, PERO SIN PERDER EL MERCADO ESPAÑOL" Ahora voy a dar mi opinión y creo que comparten muchos españoles. ¡Vaya cara más dura!

MARÍA: Escuchando al Sr. Maragall, te das cuenta de que en la política española el oportunismo político es lo que prima. El interés general, las ideas, etc brillan por su ausencia. Lo importante es subirse al carro de lo que venga, para no quedarse sin tajada.

SOBRE EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN EN MADRID

A alguien se le ha ocurrido pensar como afectan al comercio madrileño las continuas manifestaciones en el centro? Como es posible que se autoricen en sabado y corten una zona llena de comercios a ambos lados de la castellana?

Saben que el sabado es el mejor dia de ventas y no vendimos nada? y que no es un dia, son muchos al año! No pueden ir a manifestarse al manzanares, casa de campo o ifema? tienen que venir siempre al mismo sitio?y salirse del recorrido y cortar de paso serrano?11 manifestaciones en un dia! En momentos de crisis como este dejar de vender un sabado te hunde el mes. Yo tengo dos tiendas y no vendi nada. Y como yo la mayoria, porque nadie viene al centro a comprar con todo cortado. Somos autonomos y pagamos impuestos y sufrimos los recortes y la subida del IVA como todos, pero no vamos a protestar impidiendo trabajar y ganarse el pan a los demas.

JUECES

DAVID: Lo q ha dicho el Sr. Onega de los jueces no es tan simple. Los días libres eran una compensación por la penosidad y la excesiva carga de trabajo. También pretendía el Ministro q se sustituyeran entre ellos, sin relevación de funciones y cobrando un tercio del sueldo, y eso con la carga de trabajo q soportan!!!

ARANCHA: Acabo de escuchar en su programa que el Ministro “aplacó” ayer a los Jueces y Fiscales que ya no van a ir a la huelga.Y en síntesis se informa que dicha convocatoria era por los días de libranza.Por favor, rectifiquen:

NO era por los días libres sino por el ataque a la independencia judicial así como la merma en las condiciones de trabajo que significan varias de la reformas anunciadas por el Ministerio. No es materia para frivolizar.