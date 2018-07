Tyrant, familia americana en Oriente Medio

Estreno el martes 24 en FX

A pesar de no ser tan conocida como su cadena madre FOX, en los últimos años FX ha demostrado ser especialista en productos de calidad. Sons Of Anarchy, The Americans, Justified o más recientemente Fargo son algunas de las series dramáticas de la cadena que se han hecho un hueco en la parrilla, han conseguido el aval de la crítica y han cosechado una buena cantidad de seguidores. En la actualidad, además del regreso de The Bridge FX tiene previstos otros estrenos en las próximas semanas y entre ellos se encuentra Tyrant, que esta misma noche se estrenará en Estados Unidos.