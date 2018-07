truena en la vuelta al cole

Hoy donde más va a tronar va a ser en los bolsillos de los papas, 830 euros por niño, en la vuelta al cole. Esta sí que es la primera ciclogénesis explosiva del otoño.

El noreste peninsular amanece pintado de amarillo por alertas. Fuertes lluvias, en el pirineo catalán y oscense, Tamarite de Litera, Huesca cayeron ayer 47 litros. Se espera un buen charpazo de agua, cachuscas, al sur de la ibérica turolense, este de Castilla- La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana. El Radar nos muestra mucha agua sobre Ibiza y hasta en las afortunadas, islas Canarias, podrían reencontrase con las precipitaciones en su parte más occidental.

@elborrascas su twitter del tiempo y elborracas@ondacero.es su correo del tiempo.

Temperaturas. Más de uno va a echar hoy de menos la Playa del Maestro en Cartagena, Murcia, 35 grados. Hoy de nuevo hay que estar atento a la Pizarra, localidad de Málaga, 33 grados

La Firma.- Mensaje para los profesores, no me sean borrascosos, que lo del “¡Cero al sitio el siguiente!”, ya no se lleva y lo que de verdad deja huella es la enseñanza que se hace con el corazón.