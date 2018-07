The Knick, hombres de ciencia

Ésta es la premisa que plantea a los espectadores The Knick la producción que Cinemax, cadena filial de HBO, estrena hoy viernes y que veremos en España en septiembre, gracias a Canal + Series. Al frente de la serie se encuentra el galardonado director de cine Steven Soderbergh, que se estrena así en la ficción serializada, aunque no en la televisión, ya que el año pasado se debutó en el medio con la película de HBO Behind the Candelabra. Interpretando al revolucionario facultativo John Thackery nos encontramos a Clive Owen, que regresa a la pequeña pantalla después de dieciocho años. Owen se mete en la piel de un líder, pero también de un cocainómano que se olvida de la moral y la ética predominantes en los comienzos del siglo XX, y se entrega a la ciencia, tratando de buscar respuesta a las más diversas afecciones.

Pero Thackery no estará sólo en su aventura hacia los límites de la ciencia, y a su cargo se encuentra un variado equipo de médicos: el doctor Gallinger, su protegido, el joven doctor Chickering Jr. y el doctor Edwards, al que John ha debido de acoger forzosamente en su equipo. Eric Johnson, Michael Angarano y Andre Holland son los actores encargados de interpretar a los colegas del innovador cirujano. Junto a ellos encontramos en el reparto a Jeremy Bobb, Chris Sullivan o a la hija de Bono, el líder de la banda irlandesa U2, Eve Hewson, en el papel de una joven enfermera.

Con la llegada a la parrilla televisiva de The Knick parece inevitable afirmar que la vida y obras de los científicos se han convertido ya en un tema recurrente en la ficción televisiva. Si a comienzos de la temporada se estrenaba Masters Of Sex, centrada en el trabajo de sobre la sexualidad humana de William Masters y Virginia Johnson, el pasado domingo WGA presentaba Manhattan la serie sobre los científicos encargados del proyecto homónimo cpn el que se trataba de desarrollar la primera bomba atómica. A pesar de que los procedimentales médicos han demostrado durante décadas que la vida en un hospital puede ser muy entretenida, las series han puesto ahora sus ojos en las personalidades y las historias de aquellos que dedicaron sus vidas a la investigación. Y hasta el momento el experimento ha sido exitoso. Esperemos que el revolucionario Thackery no lo estropee.