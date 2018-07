El sufrido marzo seriéfilo

True Detective, The Good Wife y el final de Cómo conocí a vuestra madre

Faltan once días para que se estrene la cuarta temporada de Juego de Tronos y los amantes de las series de televisión hemos tenido en lo que va de mes suficiente material como para no aguantar ni un sobresalto televisivo más. Y es que el final de True Detective y el último episodio de The Good Wife han dado lugar a un derroche de líneas, discusiones y opiniones encontradas como pocas veces se puede encontrar en televisión.