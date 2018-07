Solistas y artistas

Las apariciones estelares no son un invento reciente y ya en los años 70 los cantantes más famosos del momento participaban en las series de televisión de moda. En una mezcla entre cameo y crossover, el británico Davy Jones, que por aquel entonces pertenecía a la banda televisiva The Monkees participó en La Tribu de los Brady. En 1985 Phil Collins participó en el episodio de Corrupción en Miami titulado “Phil the Shill”, en el que también dejó buena muestra de sus dotes musicales. Y un año después era el prolífico Stevie Wonder el que visitaba a los Huxtable en La hora del Bill Cosby, en la que todos terminaban interpretando I just Called to Say I Love You. Pero sin duda una de las mejores apariciones estelares de 1986 fue la de Boy George en El Equipo A, en el decimosexto capítulo de la cuarta temporada titulado Cowboy George.

Ya en los noventa el estadounidense Michael Stipe, líder de R.E.M interpretó a un excéntrico vendedor de helados llamado Capitán Scrummy en Las aventuras de Pete y Pete. Por su parte, Barry White, que también “apareció” en Los Simpson como aquí mismo hemos comentado, devolvió el favor que Ally McBeal le hizo devolviendo a las bandas sonoras temas como You're the first, the last, my everything o I'm gonna love you just a little more baby en forma de regalo de cumpleaños para John Cage. Más cercanas resultan las apariciones de Victoria Beckham y Shakira en la versión estaounidense de Betty la Fea. La cantante colombiana, por cierto ha participado en la serie juvenil Los Magos de Waverly Place y en repetidas ocasiones ha sido invitada del show germano Wetten, dass..? En Gran Bretaña, como ya podimos ver en el post de Coldplay, Extras es la serie especialista en grandes cameos, en la que además del solista de Coldplay podemos encontrar al legendario David Bowie, riéndose de Ricky Gervais.

En la actualidad una de las producciones que cuenta con más cameos es el musical Glee, que ya tiene confirmada la presencia de Cheryl Cole en su próxima temporada. Kristin Chenoweth, Olivia Newton-John, Ricky Martin, Gloria Estefan y Britney Spears han sido algunas de las estrellas invitadas en la serie de Ryan Murphy. Precisamente la última parece ser una especialista en las apariciones estelares, o quizá, una actriz frustada. La cantante natural de Misisipi, que en la serie de Murphy apareció fugazmente en el episodio dedicado a su trabajo, dio sus primeros pasos en la televisión muy tempramo y en 1999 regresó participando en el show de Jett Jackson. Poco después devolvió a Melissa Joan Hart la visita que le hizo en el vídeo de (You Drive me) Crazy e hizo de sí misma en la serie juvenil Sabrina, la bruja adolescente. En 2006 dejó entrever su vis cómica en Will & Grace, interpretando a una presentadora de televisión ultraconservadora. Y dos años después se ponía en la piel de una ingenua recepcionista que se enamora de dos de los protagonistas de Cómo conocí a vuestra madre. Pero Sin ninguna duda, el cameo más sorprendente de Britney es el que realizó en la serie protagonizada por Emilio Aragón, Médico de Familia.