Quedan cuatro días...

Ahora sí que somos (6 millones) pero de parados. Como saben la mayoría nos han visitado alrededor de 48 millones de extranjeros que apostaron primordialmente por Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía y que además gastaron más que en el 2011. Pero eso no es suficiente, porque con las medidas económicas planteadas por la UE en su día (y que ayer seguían insistiendo que aún nos tenemos que ajustar más el cinturón, insólito, porque el consumo de los españoles creo que no puede caer más, y el 'hacer turismo' va incluido en esas restricciones, de ahí que si analizamos punto por punto nos encontramos que las agencias de viaje se han ido dejando varios miles de excelentes profesionales en el camino en los últimos tiempos y que la inversión hotelera en España también descienda en más del 50% en el 2012, y aunque el Ministro Guindos nos asegura en inglés que nos da mucha autoestima "que la economía volverá a crecer en el segundo semestre de este año", que quieren que les diga, a mí me encanta el "salero" que emplea el Ministro para hacernos reaccionar, vamos a ver si se apiadan de nosotros todos esos políticos de poca monta que no han dudado supuestamente a la hora de robar el trabajo y las ilusiones de los españoles y de los políticos honrados que también los hay.



Cataluña recibió casi catorce millones y medio de viajeros extranjeros, Baleares diez millones y medio, seguido de Canarias con un poco más de diez millones, más de siete millones y medio Andalucía, la Comunidad Valenciana 5.3 millones, Galicia más de un millón, lo que representa el 5,7% más que el pasado año, y así sucesivamente el resto de Comunidades Autónomas.



El caso es que algunos de nuestros políticos andan mareando la perdiz, mientras lo que deberían hacer es arrimar el hombro para intentar sacar el país a delante y comenzar a crear empleo, y, sobre todo, ser conscientes todos y cada uno de nosotros del poderío de la Marca España en el mundo y luchar para recuperar el tercer puesto en la llegada de viajeros que nos ha sido arrebatado por el mercado Chino. Si miramos atrás sin rencor comprobaremos que en el año 2006 ya recibíamos 58 millones de viajeros, seis años de nuestras vidas y esfuerzos perdidos, para la única Industria que crece en tiempo de crisis y la única que crea empleo.



Pero el Sector turístico y muchos de Vds. Gente Viajera de a pie seguro que no faltaran un año más a la cita de Fitur que además de crear negocio, informarse y poder comprar nuestras vacaciones directamente (es una de las novedades de esta edición) nos devolverá las ganas de seguir trabajando –el que pueda- y el que se vea inmerso en un conflicto que emplee el conocimiento porque hablando se entiende la gente o así debería ser. Lo demás es echar piedras contra nuestro tejado, perder energía y dinero y lo que es peor arriesgarse a quedarse por el camino sin pan y agua que llevarse a la boca, porque la política como la vida pasa factura. Claro que a algunos les gusta morir matando.



Llegados a este punto permítanme que les envíe nuestra condolencia a la familia de la Presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Dª María Magdalena Pol Colón que ha fallecido el pasado lunes. Su capacidad de liderazgo y su perseverancia en defensa del turismo -según palabras expresadas por sus asociados en un comunicado, han sido el ejemplo de generosidad para toda la familia turística de Mallorca.