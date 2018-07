PUENTES FESTIVOS Y COMPRAS

Muchas personas disfrutarán del puente en nuestra provincia, con una previsión meteorológica inmejorable, tanto en la playa como en el interior donde la demanda de servicios es la estrella de este festivo. Según los datos del patronato provincial de turismo, la demanda de plazas hoteleras cubre en el interior el 80% de la oferta de servicios, mientras que en la costa, donde cerca de un 40% de establecimientos permanecen cerrados, la demanda de servicios es del 70%, que no está nada mal. Para los hosteleros no hay vacaciones, solo ganas de trabajar y remontar en un sector cuyo principal talón de Aquiles es la estacionalidad.

Los que tampoco van a tener puente son los trabajadores del comercio que va a estar abierto, de par en par, durante todo este fin de semana. Pero esta noche de jueves, además les recuerdo que el comercio del centro de Castellón va a estar abierto hasta las 12 de la noche, porque se celebra la Fashión Night, la noche de la moda, para no contaminar el lenguaje con anglicismos. El comercio del casco histórico de Castellón no cerrará sus establecimientos hasta las 12 en una zona comercial que va a estar animada con música en directo. Los comerciantes se preparan así para la campaña más importante del año, que comienza hoy de forma oficial con el encendido navideño y multitud de actividades musicales e infantiles en el centro, donde los comerciantes competirán este año con el tradicional mercado medieval que se monta en la calle Mayor y adyacentes. Todo sea por llevarse el gato de la clientela, al agua de las compras en un año donde las carteras no rebosan billetes y aunque nos queramos contagiar de alegría y de confianza, todavía tenemos el fantasma de la crisis dentro de los huesos.