Los primeros números uno de la música americana

10 historias 10 canciones 268

1) Tommy Dorsey - I'll Never Smile Again (National List of Best Selling Retail Records 1940)

2) Ricky Nelson - Poor Little Fool ( Hot 100 1958)

3) Andy Kirk and His Clouds of Joy - Take It And Git (The Harlem Hit Parade 1942)

4) Bobby Day - Rock-In Robin (Hot R&B Songs 1958)

5) Bing Crosby and The Andrew Sisters - Pistol Packin' Mama (Most Played Juke Box Folk Records 1944)

6) Ray Prince - City Lights (Hot Country Songs 1958)

7) Gloria Gaynor - Never Gonna Say Goodbye (Hot Dance Club Play 1974)

8) Rocio Durcal - La Guirnalda (Hot Latin Songs 1986)

9) Siouxsee and The Banshees - Peek-a-Boo (Hot Modern Rock Tracks 1980)

10) Boyz II Men - End Of The Road (Mainstream Top 40 1992)

