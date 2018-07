Debate popular

CÓDIGO PENAL y PEDERASTIA



FERNANDO: Que hacer con el pederasta? muy fácil : Cadena perpetua , ya está bien de cogérsela con papel de fumar, a mí me importa un bledo la reinserción de los delincuentes, me interesa mucho más la seguridad ciudadana y la única manera es dejar fuera de la sociedad a toda esta gentuza.



JUAN: Llevo 23 años en la justicia, solo le diré una cosa: FALLA LA LEY. Y lo de la castración , no vale, habría que dejarles químicamente lelos



Sobre la castración, dice Ciro, que es psicólogo: los actos de abuso sexual que realizan estas personas no responden al orden del "deseo sexual" en un sentido puramente genital. La catarata de sensaciones que produce la violencia, el ejercicio del poder sobre una víctima débil, etc., no están dominados por la testosterona (y probablemnete tampoco se limitan a las áreas cerebrales relacionadas con la excitación afectivo-sexual asociada biológicamente a la reproducción). Por tanto la castración química inhibe el deseo sexual básico, pero no elimina las respuestas que hacen a estas personas sentirse potentes, fuertes, o perversamente unidas a otro (recuérdese que en su interior laten el vacío, los sentimientos de inferioridad y la rabia reconducida mnás o menos sutilmente a través de las conductas de abuso, secuestro, etc. y lo srituales. La criminóloga apuntaba bien pero faltó la base psicológica para responder a la convicción de Arcadi.



Silvia: leo con asombro que solicitó el tercer grado en 2006 y la Audiencia Provincial de Madrid se lo concedió en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel y del juez de vigilancia penitenciaria. Pese al perfil de peligrosidad y la previsible reincidencia. Pese a los informes de quienes desde la junta d la propia cárcel afirmaban que no estaba en condiciones. La resolución refleja q las decisiones se toman en base a criterios tan subjetivos q si el condenado es listo, tiene mediana buena pinta y familia, está fuera?? Es así???



OTRO: La constitución establece un mandato al legislador en cuanto a que las penas están orientadas a la rehabilitación y reinserción social por tanto se puede legislar e imponer medidas complementarias a las de privación de libertad que obligue a estas personas a someterse a tratamientos y controles de actividad una vez que accedan a la libertad.



OTRO: Resulta que el pederasta detenido fue condenado a 7 años por violar a una niña de 6 y Pacheco ha sido condenado a 5 años y medio por malversar por una cantidad de 200.000 euros. Obviamente, las leyes no regulan las penas como es debido.

SOBRE LA ENTREVISTA A CARMONA:



Desde prensa del ayto de Madrid no aclaran que la promesa de quitar la tasa de basuras no se va a cumplir, simplemente porque en 2015 no la habrá por ya la ha quitado el gobierno de Ana Botella. El último año que se va a pagar es éste y 12 por ciento menos de lo que se paga



Tomás: Le recuerdo que cuando gobernaba Tierno, las obras de pagarlas a 90 días pasó a pagar a 180 y a 360 días.... con lo que se cargó a muchas empresas incluida la de mi padre... Así que se atengan las empresas cuando dice que quiere amortizar la deuda a más largo plazo



Inma: Cuando hablan de la igualdad entre regiones me pongo de los nervios!!! La descentralización es tal q llega a rayar la injusticia, no hay nada más q echar un vistazo al tema fiscal, no hay nada más q pensar cómo nos encontramos los andaluces, cómo podemos pagar por ejemplo ese impuesto de sucesiones?? Por qué los madrileños no lo pagan y a nosotros nos sangran... Y como éstos tantas cosas...ya esta bien de hablar de igualdad entre todos los españoles, hay tantos ejemplos q demuestran lo contrario.



José maría: Y cuando se reúnen y manifiestan cientos de miles de personas de asociaciones pro-vida... ¿No son una masa popular de la entidad similar a la de los que salen en Barcelona...? Según sus palabras también serían dignos de dialogar con ellos para llegar a puntos de acuerdo.



HÉCTOR: Entonces, según le entiendo, Psoe, todo esto se soluciona poniendo en el preámbulo de la constitución, algo así: "Los catalanes son muy singulares comparados con los demás, más guapos, astutos y mucho más altos???". ¿Pero que tipo de broma es esta?¿Pero qué idea tienen? no me extraña que el PSC se esté desinflando. La única solución que aceptarían los políticos nacionalistas, pero no los ciudadanos independentistas, sería un cupo catalán, Y eso no es asumible.



FRANCISCO: me parece que la España federal se plantea con la intención solucionar el problema de los nacionalismos, pero no se dan cuenta que Cataluña sólo contempla una federación: España-Cataluña. no se pretende una federación a 17 y el tema de darle "algo" a esos catalanes descontentos para contentarles, que piensen que a lo mejor descontenta a los que no se manifestaron, me parece más justo que antes de regalar, otra vez, "algo" se aseguren de que es lo que quiere la mayoría