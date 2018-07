Mejora la economía

Aunque nuestros vecinos de Francia entraron en recesión en el primer trimestre del año no parece que influya en la llegada de turistas de esta nacionalidad a nuestro país, los conflictos al otro lado del Mediterráneo siguen sumando viajeros a España, y por lo que al turismo nacional parece que más de un 30% de los que viajamos gastaremos menos en las vacaciones, y algo peor que mantiene en vilo al sector turístico: más de 15 millones de españoles reservaremos las vacaciones en el último minuto y gastaremos aproximadamente unos 930 euros por persona y viaje, una cifra más alta que los franceses referidos antes, que gastarán aproximadamente 865 euros, esto según las cifras que facilita lastminute, y si nos guiamos por el último estudio presentado por Europa Asisstance al que hace referencia Amovens.com, plataforma que conecta a conductores y pasajeros interesados en compartir coche y gastos de viaje los españoles gastaremos un 16% menos este año que en el 2012, sin embargo aumenta el número de españoles que van a optar por compartir coche y gastos en sus próximas vacaciones según esta plataforma, una practica que puede ahorrar el 80% del gasto del transporte en coche a la hora de viajar.

Doctores tiene la iglesia y empresas que se crean y crecen al compás de la demanda de los ciudadanos inmersos en una situación económica que nos tiene como menos preocupados a todos se contradicen a veces.



Pero hablando de viajes el Ministro Soria ha presentado esta semana la nueva versión del portal de turismo de España que permite no sólo informarse a la hora de viajar (seis de cada diez viajeros hacen su consulta en Internet), sino que podrán por reservar sus viajes online, es la primera vez que se va a comercializar la oferta turística española desde el portal oficial de Turespaña, Spain.info, donde en breve se podrán también reservar servicios como reserva de entradas para museos, espectáculos, restaurantes, étc. En síntesis, "una manera de poner en contacto a los viajeros que nos visitan con el empresariado turístico" según el Ministro Soria. Y como colofón nos hacemos eco de la petición de La Mesa del Turismo que reclama al Gobierno un incremento de los Programas de Vacaciones para mayores que incluyan Termalismo Social, -como en el resto de Europa-, porque no sólo tiene un gran impacto social, además proporciona satisfacción a nuestros mayores -añado yo- ya que debemos de tener en cuenta que dentro de poco muchos pasaremos a ser mayores, porque el tiempo no para con nadie amigos.