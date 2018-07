Mientras no entremos en razón y lleguemos a la conclusión de que no podemos "matar la gallina de los huevos de oro del turismo" con huelgas y zarandajas para defender la política inexistente de los sindicatos que tenemos en España que defienden su era, más que la de los trabajadores, pondremos en peligro no sólo la imagen de España que ya está bastante maltrecha, sino también a la Industria Turística que no cesa de darnos prueba de que está ahí ”apoyando” con sus resultados más que positivos, a pesar de las circunstancias que nos rodean…