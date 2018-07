Manhattan, los secretos que destruyen lo que amas

La serie se centra en el trabajo que durante los años 40 desarrolló el científico Frank Winter y su equipo dentro del Proyecto Manhattan. Mientras los alemanes trabajaban en el Proyecto Uranio y los soviéticos en la Operación Borodino, Franklin D.Roosevelt incrementó las investigaciones sobre la fisión nuclear tras ser advertido por varios científicos nucleares judíos, provenientes de Hungría y refugiados en Estados Unidos, de que Alemania podría estar produciendo bombas a través de el mismo tipo de reacción. Estas investigaciones se llevaron a cabo dentro del Proyecto Manhattan, que hicieron posible que el 16 de julio de 1945 fuese detonada la primera prueba nuclear del mundo y apenas un mes después se detonaron las bombas-A sobre Hiroshima y Nagasaki.

John Benjamin Hickey, al que hemos podido ver recientemente en The Good Wife y The Big C, interpretará el papel de Frank Winter. En el reparto también podemos encontrar a Michael Chernus, el hermano de Chapman en Orange Is The New Black, Rachel Brosnahan, Rachel en House Of Cards, Ashley Zukerman, Christopher Denham y Katja Herbers y Olivia Williams entre otros. Aunque ha participado como guionista en tres episodios de Masters Of Sex, el curriculum del creador Sam Shaw es más bien pequeño, la serie cuenta con Thomas Schlamme como productor ejecutivo. El director y productor lleva tres décadas en la profesión, y entre sus producciones encontramos las series en las que trabajó con Aaron Sorkin Studio 60, Sports Night y El Ala Oeste de la Casa Blanca.

Manhattan, que se ha grabado en el estado de Nuevo Méjico, contará con trece episodios. A la vista del trailer sólo cabe esperar que la producción esté respaldada por un buen guión que nos permita disfrutar al completo de esta historia tan interesante.