Ha llegado la primavera...

Destaca el interés por los destinos de interior y la nieve, que este año se mantendrá esquiable hasta el puente de primeros de mayo.

Si hablamos de viajeros extranjeros, hasta el mes de febrero nos han visitado 5,5 millones de turistas, un 1.3% menos, según Frontur, que en el 2012 por estas fechas. La palma en visitantes se la han llevado las Comunidades de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, seguidos de Andalucía y la Comunidad de Madrid.



Hablando de viajes, sin frivolizar, estamos en un momento crucial para el turismo en nuestro país que no debemos desaprovechar, porque todo el mundo trata de atraer a viajeros y fidelizarlos, pero lo cierto es que la Gente Viajera del mundo apuesta por España, pero tenemos que ir a buscarlos tanto a los destinos de proximidad europeos como también a países emergentes como China, Brasil, Iberoamérica y Estados Unidos. Por eso deberíamos aprovechar la ayuda en promoción que nos ofrece Turespaña utilizando la red de Oficinas de Turismo de España repartidas por el Mundo y no ir en solitario gastando recursos que no tenemos. Asimismo es legítimo resaltar las sinergías prestadas por Segittur al sector turístico español en momentos cruciales como estos. Dos nombres a tener en cuenta: Manuel Butler y Antonio López de Ávila, Turespaña y Segittur en este orden.



Las Ferias y los encuentros turísticos como herramientas de promoción se mantienen, e incluso proliferan alrededor del mundo, México con el Tianguis celebrado en Puebla, Panamá, la Mitt de Moscú donde también han acudido todos los destinos turísticos más representativos españoles, el Presidente de Baleares, el Sr. Bauzá, sin ir más lejos, espera recibir un 35% más de viajeros rusos este año, Cataluña al parecer doblara el número de vuelos llegados del imperio del frío, 200 vuelos semanales, casi nada. El 1º de mayo tendremos ya vuelos de Kazajistán. Por cierto, mientras Cataluña impulsa una nueva ley de servicio exterior para dotar a la Diplomacia catalana de un marco legal de cara a convertirla en “una estructura de Estado” supuestamente. Menos mal que mientras unos pierden el tiempo y la población se empobrece la Administración Turística catalana se mueve para atraer turistas como sea, para mantener en los primeros puestos tanto la llegada de viajeros extranjeros como los ingresos por turismo. Por cierto, tenemos a la vuelta de la esquina el Salón Internacional de Turismo de Cataluña (SITC) en el Recinto de la Feria de Barcelona del 19 al 21 de abril, una cita del turismo con el consumidor final catalán que, como saben, es de los más viajeros de nuestro país.