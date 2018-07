Por una libertad sin ira

Esta ha sido una semana un poco díscola, como cada vez que tenemos una fiesta comunitaria en medio. En éste caso, Cataluña celebró su Diada. Una Diada a la que acuden muchos catalanes de origen y otros que no lo son. Otros que, también, tienen una Comunidad, una ciudad o un pueblo de origen , que ha elegido que Cataluña sea el lugar dónde pasar una vida y establecerse con la familia. Como es el caso de una servidora, que desde hace mas de medio siglo vive en Barcelona. Una ciudad donde tengo más generaciones nacidas que algunos de los que se erigen en defensores de la libertad de esta tierra.

A Cataluña, viajaron hasta julio casi 9 millones de turistas... de los 34 millones de turistas que llegaron a España en estas mismas fechas. La libertad, bien entendida, tienen derecho a utilizarla los mas de un millón y medio que han salido a la calle el 11 de septiembre, como los otros mas de 6 millones que no han salido (y que algunos interpretan que no han salido por miedo, miedo de que???? ). Seguro que muchos de ustedes han venido a Barcelona y conocen la maravillosa Costa Brava Catalana. Y saben que aquí no se comen crudos a los niños. Aunque como se pregunta Jordi, un oyente que nos ha escrito al programa, si tanta simbología nos perjudica o nos beneficia en la posible venida de turismo nacional a Cataluña.

Aquí lo que hay, es un problema político, los ciudadanos catalanes,- salvo raras excepciones, que también puede haberlas como en cualquier lugar -, tratan de 10 a aquellos que vienen a conocer su tierra. El problema lo generan los políticos. Crean debates para su propio beneficio, cuando se debería priorizar los problemas que nos acucian. Por ejemplo…la creación de empleo, la sanidad que cada día cierra mas quirófanos. Los catalanes, tienen los mismos problemas que el resto de España. Hacer que los políticos priorizaran los temas que realmente preocupan a la sociedad sería una utopía. Está muy bien decir que se da mucho y se recibe poco, si eso es verdad.

Pero… porqué no atacar directamente los problemas que preocupan a la sociedad? Muchos señores (y señoras) que se dedican a la política… Lo hacen para ganar dinero y utilizan los sentimientos patrios para acallar las voces que denuncian sus necesidades. Voces que han contribuido o contribuyen a facilitar a unos malos gestores los recursos que ellos reparten como quieren.

Querido Jordi, lo siento está Vd. en su derecho de sentirse catalán y español, o ciudadano del mundo como me dicen muchos catalanes, y que yo digo Gente Viajera. Cataluña por su parte al margen de viajar dentro de la comunidad, se prepara para dar entrada a países emisores como India, Colombia y mas adelante China dependiendo de los vuelos directos, que son la clave para atraer estos viajeros. Unos viajeros que, conjuntamente, con los rusos son los que mas gastan en Turismo y Shopping . Si Cataluña , Baleares y Canarias son las comunidades más visitadas de nuestro país a la hora de recibir turistas, lo cierto es que el responsable de Industria Turismo y Energía de España el Ministro Soria tampoco “pierde comba” en su viaje esta semana a China. El Ministro resaltó que el país asiático ,” es un mercado estratégico” para el turismo de España, como lo esta siendo el Turismo Ruso, porqué son viajeros mas consumen turismo cultural, gastronómico y de compras.

Pero… aún así, los vuelos directos a China son un asignatura pendiente, y los visados aun necesitan un empujoncito. Mientras tanto, llega el otoño una época preciosa para viajar y los empresarios del sector turístico siguen persiguiendo y trabajando para romper estacionalidad, y ahí están ya a la vuelta de la esquina los viajes del IMSERSO que comenzaran a venderse el próximo día 21, para regocijo de nuestros mayores. Serán 900.000 plazas debido a la reducción del presupuesto de un 5.8% con respecto al 2012, aunque al parecer el Gobierno quiere mantener los niveles de inversión en el apartado de Turismo para mayores para el 2014. Nos sorprende una noticia que habla de que la Comunidad de Castilla la Mancha no pagara los balnearios a sus mayores, cuando el gobierno de España ha aumentado precisamente el presupuesto de turismo termal, pero a pesar de todo sabe a poco.

Y una noticia amable y solidaria para terminar, una gran parte de los restaurantes de Españoles (hasta una cifra superior a 600) se han unido una vez más en una campaña contra la desnutrición infantil aprovechando la IV edición de “Restaurantes contra el Hambre”, el proyecto que apadrina el Chef Mario Sandoval con la colaboración de Makro, y el tenedor.es . La campaña se desarrolla desde hasta el 15 de noviembre, tenéis mas información en www.restaurantescontraelhambre.com, ánimo, y que triunfe la serenidad y el diálogo por doquier.