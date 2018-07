Homeland y Girls se alzan con la victoria

70ª edición de los Premios de los Críticos de Hollywood

A pesar de la disconformidad con los nomminados, una noche más los amantes del cine y la televisión hemos disfrutado de una noche llena de premios, discursos cargados de agradecimientos y falsas sonrisas contenidas. La ceremonia, presentada por Amy Poehler y Tina Fey, dos de las mejores actrices cómicas del momento, dio comienzo con el habitual monólogo de apertura en el que las presentadoras estuvieron a la altura de lo que ellas se esperaba. Su acidez, su mala baba y sus comentarios “When it comes to torture I trust the lady who spent three years married with James Cameron” a cargo de Amy Poehler o “Tarantino is the star of all my sexual nightmares” por Tina Fey fueron algunas de las perlas que desataron las carcajadas de los compañeros de profesión presentes.