GASES LACRIMÓGENOS

El problema es que ahora se ponga en tela de juicio la seguridad en el Madrigal donde se sigue estrictamente un protocolo de seguridad al que perfectamente puede escaparse la presencia de un bote de estas características, del tamaño de una lata de bebida de refresco.Pagarán justos por pecadores. De momento, la policía investiga al autor de este hecho al que se le podría imputar una falta grave, y quizá también una sanción que le impida para siempre entrar en el campo de juego. El problema es que acciones como estas obligarán a incrementar la seguridad en el campo, incluso como pasa en otros campos europeos en los que para su acceso es necesario pasar por un arco detector de metales.

Otra de las incógnitas sin despejar todavía es si la sanción recaerá tan solo en el autor del incidente o por el contrario, recaerá también la responsabilidad en el club por no vigilar bien la seguridad en el acceso. Lo cierto es que en el acceso no se permite llevar objetos arrojadizos en el registro de bolsos y mochilas, incluso el plátano para darle la merienda al niño debe estar pelado para evitar tirar la cáscara al campo de juego.

Aquí el problema una vez más no es que fallen las leyes sino los humanos, la educación, o la falta de la misma…como decía Galileo no se puede enseñar porque sí, si el que tiene que aprender no tiene una actitud activa de interiorizar la enseñanza.