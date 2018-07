Cuarta temporada de Homeland: El futuro de Carrie

La cuarta temporada de la serie transcurrirá en Afganistán y Pakistán, aunque la producción se está grabando en Sudáfrica desde el mes de junio. La carrera profesional de Carrie se traslada a Islamabad y Kabul, y según explicó el creador de la serie Alex Gansa, “el estado mental de Carrie y su condición de bipolar siempre formarán parte de la historia. Ella deberá enfrentarse a eso durante la cuarta temporada.” En lo que respecta a su vida sentimental, Carrie aún trata de recuperarse de la desaparición de Brody, pero según confesó Gansa los creadores son conscientes de que el público se pregunta qué pasará con el agente Peter Quinn. Sin embargo desconocen si Carrie está emocionalmente preparada para una nueva relación.

En esta nueva entrega también tendrá un papel importante Saul Berenson, el personaje interpretado por Mandy Patinkin. Tal y como pudimos ver al final de la tercera entrega, Saul decide cambiar de aires y comienza a trabajar en una empresa privada. Sin embargo seguirá presente en la vida de Carrie e incluso puede que, tal y como desveló Gansa, ella misma se plantee reclutarle para trabajar juntos. Las que parece que no regresarán a la serie son Morena Baccarin y Morgan Saylor, que hasta el final de la tercera entrega interpretaron a la mujer y la hija de Brody respectivamente.

Entre las nuevas caras que nos encontraremos en los próximos episodios se encuentran Corey Stoll, Suraj Sharma, Laila Robins y Michael O’Keefe. Mientras que al primero hemos podido verlos en la primera temporada de House Of Cards y The Strain, Sharma se dio a conocer gracias a sus papeles en Slumdog Millionare y La vida de Pi. Por su parte a Laila Robins hemos podido verla en Bored to Death y varios papeles secundarios en The Good Wife o Person Of interest, mientras que O’Keefe ha trabajado recientemente en la serie de TNT King & Maxwell.