Frank Casañas luchará por las medallas al pasar a la final de lanzamiento de disco

El lanzador de disco hispano-cubano Frank Casañas se clasificó para la final de lanzamiento de disco, la cual la empezó con un lanzamiento nulo. Su mejor marca la consiguió en el segundo intento en el que marcó 63.76 metros. En el último lanzamiento que fue de 60.21 metros, el español de origen cubano no puedo mejorar la marca anterior y le tocaría sufrir para saber si acabaría en la final.

El otro español que competía, el capitán de la selección española de atletismo, Mario Pestano no logró clasificarse para la final ya que reliazó una mejor marca de 63.40 en su primer lanzamiento que no pudo mejorar en el segundo 63.36 y decepcionó en su último lanzamiento al marcar nulo. El canario no puedo clasificarse entre los doce mejores lanzamientos, los que acceden a la final pero el hispano-cubano Casañas,, consiguió, despues de sufrir, colarse con la undécima mejor marca, lo que le permite optar a las medallas.