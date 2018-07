Ultimo día de verano. Les iba a decir:¡ que aprovecharan la playa! pero como no estén en Canarias, despejado y Huevos fritos lo van a tener clarinete.

Y el final del verano llegó, con las Borrascas rodeando la península. La que más nos alegra es la que se sitúa junto al Mediterráneo. Alerta naranja, por fuertes lluvias y tormentas, caerán más de 100 litros desde las costas de Murcia a Tarragona. Vayan preparando la piragua en la desembocadura del Ebro, interior de Castellón. En las Baleares hasta, 40 litros en tan solo 1 hora.

Serán un día de paraguas abiertos en toda España. Si, también en las costas del cantábrico. Adiós a los vientos del sur, vuelven las cachuscas a toda la meseta norte y al centro.. No ha parado de jarrear en toda la noche en Madrid, Somosierra, 19 litros.

Temperaturas. Mínimas que no preocupan en Folgoso de la Ribera, León, 9 grados y si el estado de su vecino García- Viejo. Máximas que da miedo verlas en Pampanico, Almería, 33 grados.

La Firma.- No me quiero olvidar que ayer fue el día mundial del Alzheimer. El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados.